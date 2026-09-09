Откусил сожительнице часть уха, а затем до смерти избил другую женщину - что известно о подозреваемом
Признаки агрессии, которые полицейские и раньше замечали у одного мужчины, недавно приобрели гораздо более серьезный характер. За один день он успел изувечить свою сожительницу, откусив ей часть уха, а позже, уже находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил другую женщину. От полученных травм она скончалась.
После "веселого вечера" в деревянном домике в Латгальском предместье Риги мужчина проснулся рядом с телом 50-летней женщины, которая была избита до смерти, сообщает "Degpunktā".
Преступление произошло в районе улицы Крустпилс. В одном из заброшенных садовых домиков собрались несколько человек. Во время совместного употребления алкоголя между мужчиной и женщиной начался конфликт, который позже перерос в драку.
По подозрению в убийстве был задержан мужчина 1992 года рождения, который накануне употреблял алкоголь вместе с погибшей. Первичная экспертиза установила, что смерть женщины наступила в результате насилия.
Для 34-летнего подозреваемого это был не первый случай, когда он попадал в поле зрения полиции. Ранее мужчина уже был судим за преступления, связанные с насилием. Незадолго до убийства он также напал на свою сожительницу.
По данным полиции, мужчина откусил ей фрагмент уха. Сейчас он находится под арестом, чтобы не представлять угрозы для сожительницы и, с учетом тяжести преступления, не мешать расследованию.
Окончательное решение еще предстоит принять суду. За совершенное преступление мужчине может грозить до 15 лет лишения свободы.