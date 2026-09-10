Пьяный cтрим в TikTok лишил мать двоих детей родительских прав - чем закончилась история в Лиепае

Женщина воспитывала детей одна и утверждает, что алкоголь употребляет редко. По словам самой матери, в тот день она начала пить днем, хотя, как она утверждает, дети были накормлены и находились дома под присмотром. Вечером женщина запустила прямую трансляцию в TikTok. Когда во время эфира начал плакать младенец, один из зрителей сообщил об этом в полицию.