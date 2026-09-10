Пьяный cтрим в TikTok лишил мать двоих детей родительских прав - чем закончилась история в Лиепае
Пьяный эфир в TikTok стоил женщине из Лиепаи родительских прав: двое ее детей остаются в приемной семье, пока мать пытается доказать, что способна заботиться о них.
Мать шестимесячного младенца и двухлетнего ребенка, которая в августе вышла в прямой эфир TikTok в состоянии сильного опьянения, пока не восстановила родительские права. Дети остаются в кризисной приемной семье, а сиротский суд Лиепаи ищет родственников, которые могли бы взять их на воспитание, сообщает LSM+.
Женщина воспитывала детей одна и утверждает, что алкоголь употребляет редко. По словам самой матери, в тот день она начала пить днем, хотя, как она утверждает, дети были накормлены и находились дома под присмотром. Вечером женщина запустила прямую трансляцию в TikTok. Когда во время эфира начал плакать младенец, один из зрителей сообщил об этом в полицию.
Дело об административном нарушении пока рассматривает муниципальная полиция. По словам представителя ведомства Элвы Розенберги, производство продолжается, а окончательное решение должна принять подкомиссия по делам детей. За такое нарушение женщине может грозить предупреждение или штраф до 42 штрафных единиц, то есть 210 евро.
При этом проблемы семьи не начались с TikTok-стрима. Женщина находится в поле зрения Социальной службы Лиепаи с 2024 года, когда уже обращалась за помощью, в том числе после временного лишения родительских прав. Ей был назначен семейный ассистент, который должен помогать родителю развивать навыки ухода за детьми и их воспитания.
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После изъятия детей матери дали 15 дней на устранение выявленных рисков, чтобы малыши могли вернуться домой. Однако за это время выполнить все необходимые условия она не успела.
Сама женщина не считает себя зависимой от алкоголя. По ее словам, социальная служба потребовала от нее обратиться к психологу и наркологу, а также посетить собрание анонимных алкоголиков.
Она также утверждает, что самостоятельно попросила семейного врача направить ее в психиатрическую больницу. По словам женщины, таким образом она хотела показать, что способна заботиться о своих детях и готова заниматься своим состоянием. При этом мать связывает свои проблемы с послеродовой депрессией, которая, по ее словам, началась после рождения дочери 11 января.
Несмотря на это, сиротский суд пока не восстановил ее права на опеку над детьми. Следующее заседание по этому вопросу состоится в конце сентября.
В Социальной службе подчеркивают, что при принятии решения в первую очередь должны учитываться интересы детей. По словам представителя службы Аниты Сеглини, необходимо убедиться, что родитель способен обеспечить детям уход, воспитание и базовые условия, причем потребности ребенка должны быть важнее желаний и удобства взрослого.
Если сиротский суд вновь придет к выводу, что мать пока не способна самостоятельно заботиться о детях, ей могут предоставить еще год для исправления ситуации. Тем временем уже появился родственник, готовый взять детей к себе. Это позволило бы избежать их помещения в детский дом или длительного пребывания в приемной семье.