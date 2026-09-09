Конец многолетним слухам - Apple официально представила свой первый складной iPhone

Слухи о складном iPhone появлялись как минимум с 2017 года. За это время Samsung, Google, Huawei и другие производители успели выпустить несколько поколений складных устройств, однако Apple не спешила заходить в эту категорию. Первый Samsung Galaxy Fold появился еще в 2019 году. При этом складные смартфоны до сих пор остаются нишевыми - в 2025 году на них приходилось около 1,6% мировых продаж смартфонов.