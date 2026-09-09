Конец многолетним слухам - Apple официально представила свой первый складной iPhone
Apple сделала то, чего от нее ждали много лет - компания представила свой первый складной смартфон. Новинка получила название iPhone Duo и стала главным сюрпризом большой осенней презентации Apple 9 сентября. Одновременно мероприятие стало первым крупным продуктовым запуском под руководством нового генерального директора компании Джона Тернуса.
Слухи о складном iPhone появлялись как минимум с 2017 года. За это время Samsung, Google, Huawei и другие производители успели выпустить несколько поколений складных устройств, однако Apple не спешила заходить в эту категорию. Первый Samsung Galaxy Fold появился еще в 2019 году. При этом складные смартфоны до сих пор остаются нишевыми - в 2025 году на них приходилось около 1,6% мировых продаж смартфонов.
Не "раскладушка", а маленькая книжка
iPhone Duo складывается не вертикально, как классические телефоны-раскладушки, а раскрывается вбок, словно небольшая книга или паспорт. В закрытом состоянии пользователь получает обычный внешний экран диагональю около 5,4 дюйма, а после раскрытия - большой внутренний дисплей примерно на 7,6 дюйма. Это самый большой экран, который когда-либо появлялся в iPhone.
Apple заявляет, что постаралась сделать переход между двумя экранами максимально естественным: приложение, открытое на внешнем дисплее, можно продолжить использовать после раскрытия устройства. Большой экран также рассчитан на одновременную работу с несколькими приложениями.
Корпус выполнен с использованием титана, внешний экран защищен Ceramic Shield. Сообщается также о защите от воды и пыли по стандарту IP68. Смартфон будет доступен в двух цветах - светлом Star White и темном Night Sky.
Еще одна необычная деталь - iPhone Duo поддерживает Apple Pencil. Таким образом, раскрытый смартфон фактически становится чем-то средним между iPhone и компактным iPad.
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За производительность отвечает новый чип A20 Pro, который Apple особенно активно связывает с работой функций искусственного интеллекта непосредственно на устройстве.
По данным СМИ, стоимость базовой версии iPhone Duo с 256 ГБ памяти составит около 2000 долларов. Более дорогие конфигурации могут приблизиться к отметке в 3000 долларов, что делает Duo одним из самых дорогих iPhone в истории компании. Начало продаж ожидается позже обычных Pro-моделей - ориентировочно в октябре.
Тим Кук появился в самом начале
Отдельной частью презентации стала смена эпох в самой Apple. В открывающем ролике появился Тим Кук, после чего внимание символически переключилось на Джона Тернуса, который и начал основную часть презентации. Reuters описывает этот момент как передачу эстафеты новому руководителю.
При этом формально руководство компанией было передано не сегодня. Apple еще весной объявила, что Тернус станет новым CEO с 1 сентября 2026 года. Тим Кук, руководивший Apple около 15 лет, занял должность исполнительного председателя совета директоров и продолжит участвовать в работе компании.
Для Тернуса нынешняя презентация стала первым большим испытанием в новой должности - причем сразу с одним из наиболее заметных изменений iPhone за последние годы.
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Вместе со складным смартфоном Apple представила iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, новые Apple Watch Series 12 и Ultra 4, а также AirPods 5.