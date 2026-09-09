Местного топлива станет больше: LVM готовят рекордный запас энергетической щепы к отопительному сезону
Готовясь к отопительному сезону 2026/2027 года, AS Latvijas valsts meži (LVM) предлагает предприятиям приобрести местное возобновляемое топливо - энергетическую щепу.
Во всех регионах Латвии доступно в общей сложности 300 000 насыпных кубометров щепы, из которых можно произвести около 255 000 МВт·ч тепловой энергии.
По словам исполнительного директора управления оперативных продаж LVM Лиги Озолы-Шмите, из-за высокого спроса этой осенью компания предложит один из крупнейших в своей истории объемов энергетической щепы для отопительного сезона.
"Спрос на местное возобновляемое топливо выше, чем в предыдущие годы. Поэтому предлагаемый LVM объем энергетической щепы дает покупателям возможность своевременно спланировать закупку топлива на отопительный сезон 2026/2027 года", - отметила Озола-Шмите.
Заинтересованные лица приглашаются ознакомиться с коммерческим предложением и до 17 сентября текущего года (включительно) подать финансовое предложение на Портале партнеров по сотрудничеству LVM (SPP).
Доступность местного топлива имеет существенное значение для энергетической безопасности и независимости Латвии. Геополитические события последних лет подтвердили, насколько важно сохранять отечественные ресурсы и способность обеспечивать стабильную доступность местного топлива в долгосрочной перспективе.