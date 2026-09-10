США и Европа готовятся к продолжению войны в Украине как минимум до следующего года

Спецпредставители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер во время визитов в Москву и Киев в минувшие выходные не добились значительного прогресса в переговорах. При этом Путин, по данным источников Bloomberg, использовал их визит в своих интересах, демонстрируя силу накануне выборов в Госдуму. Трехсторонние переговоры могут возобновиться после выборов, однако собеседники агентства сомневаются, что они в ближайшее время приведут к заключению мирного соглашения.