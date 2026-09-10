США и Европа готовятся к продолжению войны в Украине как минимум до следующего года
Мирные переговоры не приблизили окончание войны: США и Европа готовятся к тому, что боевые действия продолжатся и в следующем году, а Россия зимой может усилить удары по энергетике Украины.
Европейские и американские чиновники все больше склоняются к тому, что война в Украине продолжится как минимум до следующего года. Последняя мирная инициатива президента США Дональда Трампа, судя по всему, не смогла убедить Владимира Путина пойти на существенные уступки, сообщает Bloomberg.
По данным источников агентства, Путин намерен в зимние месяцы усилить атаки на Украину, рассчитывая проверить не только способность самой страны выдерживать удары, но и готовность ее союзников продолжать поддержку.
Спецпредставители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер во время визитов в Москву и Киев в минувшие выходные не добились значительного прогресса в переговорах. При этом Путин, по данным источников Bloomberg, использовал их визит в своих интересах, демонстрируя силу накануне выборов в Госдуму. Трехсторонние переговоры могут возобновиться после выборов, однако собеседники агентства сомневаются, что они в ближайшее время приведут к заключению мирного соглашения.
Во вторник Путин провел телефонный разговор с Трампом. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает встретиться с американским лидером в конце сентября. Тем временем Россия после трехдневного перерыва возобновила удары по Киеву.
Россия готовится усилить удары зимой
По оценке одного из источников Bloomberg, российские планы на ближайшие шесть месяцев предусматривают усиление атак на энергетическую и теплоснабжающую инфраструктуру Украины. Целью может стать создание для населения настолько тяжелых условий, чтобы усилить давление на украинские власти и их союзников.
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Одновременно Москва, как ожидается, продолжит гибридные атаки и попытки вмешиваться в европейские дела, стремясь ослабить поддержку Украины со стороны ее партнеров.
Путин, по данным Bloomberg, рассчитывает, что к следующей весне его позиции станут сильнее, а российская экономика сможет продолжать функционировать несмотря на войну и санкции. Один из источников агентства считает, что серьезные переговоры вряд ли начнутся раньше следующего года.
Европа готовится к затяжному конфликту
На фоне этих оценок европейские страны планируют закупать дополнительные ракеты для американских систем противовоздушной обороны Patriot, чтобы помочь Украине защититься от возможного усиления российских атак зимой.
"Мы должны быть готовы к затяжному конфликту и к тому, что потребности Украины сохранятся в ближайшие месяцы и годы", - заявил во вторник заместитель министра обороны США Элбридж Колби на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины.