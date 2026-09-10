Курсы латышского массово остаются незавершенными, а почти половина участников даже не начинает учебу
Зачисленные на курсы латышского языка даже не начинают учиться - доля таких случаев среди граждан третьих стран за год выросла с 29% до 45%, свидетельствуют данные Фонда общественной интеграции (ФОИ).
В этом году значительно увеличилась доля случаев, когда граждане третьих стран не заканчивают курсы латышского языка, потому что даже не приступают к учебе, свидетельствуют обобщенные данные ФОИ, представленные в среду на заседании комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества.
В прошлом году к учебе не приступали в 29% случаев, а в этом году таких случаев было уже 45%. Еще в 28% случаев в 2025 году причиной неоконченной учебы было недостаточное количество посещенных часов, а в 19% случаев не было возможности посещать занятия из-за болезни, работы, учебы или по другим причинам.
В 2025 и 2026 годах курсы латышского языка окончили 1096 человек. Большинство участников курсов были из России, Беларуси и Украины, а также из Индии, Вьетнама и Узбекистана.
В этой группе большинство участников изучали латышский язык на самых низких уровнях. В прошлом году курсы на уровне А1 окончили 272 человека, на уровне А2 - 301 человек. В этом году курсы на этих уровнях окончили соответственно 56 и 164 человека.
В этом году с мая по август экзамен по латышскому языку сдали 680 жителей Украины, что составляет чуть больше половины всех, кто подал заявку на экзамен.
Больше всего экзаменов было сдано на уровне A1 - 512, а уровня A2 достиг 121 человек. На более высоких уровнях результаты значительно ниже: уровень B1 сдали 33 человека, B2 - десять человек, а C1 - всего четыре человека. На сдачу экзамена по латышскому языку на уровне C2 не записался ни один человек.
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Согласно информации ФОИ, в этом году до 1 сентября в изучение латышского языка были вовлечены 2300 взрослых жителей Украины и 1458 детей.
В этом году общее выделенное финансирование на изучение латышского языка жителями Украины составляет 3,18 миллиона евро, что на 1,4 миллиона евро меньше, чем в прошлом году.
В 2025 году в изучение языка были вовлечены 3690 взрослых и 1532 ребенка. Большинство жителей Украины изучали латышский язык на уровнях A1 и A2 - 2582 человека.
Чаще всего жители Украины не заканчивали курсы латышского языка потому, что не могли посещать занятия из-за болезни, работы, учебы, отъезда или по другим обстоятельствам. В 2025 году эта причина составила 53%, а в этом году - 51% от всех случаев, когда учеба не была закончена.
Еще в 15% случаев к учебе не приступали, в 10% - люди отказывались от своих курсов, в 8% - было недостаточное количество посещенных часов, а в 9% случаев курсы бросали без уважительной причины.