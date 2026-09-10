Курсы латышского массово остаются незавершенными, а почти половина участников даже не начинает учебу

В прошлом году к учебе не приступали в 29% случаев, а в этом году таких случаев было уже 45%. Еще в 28% случаев в 2025 году причиной неоконченной учебы было недостаточное количество посещенных часов, а в 19% случаев не было возможности посещать занятия из-за болезни, работы, учебы или по другим причинам.