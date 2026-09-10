"Конкуренция не означает уничтожение другого коллеги": Улдис Бикис о громком деле лесопромышленников
Недавние обвинения и уголовный процесс против компаний лесной промышленности могут скрывать целенаправленное стремление заблокировать крупнейшую отрасль экономики Латвии или перераспределить природные ресурсы. Об этом в программе Jauns.lv "Jauns Jautājums" заявил председатель совета AS Latvijas Finieris Улдис Бикис.
Комментируя разгоревшийся скандал, Бикис призвал общество и ответственные учреждения смотреть на ситуацию в долгосрочной перспективе. По его словам, громкие уголовные дела нередко заканчиваются без реальных обвинительных приговоров.
Он не исключает, что подобные процессы могут использоваться системно - чтобы занимать информационное пространство и целенаправленно мешать работе предприятий.
"Если была взятка, это, вероятно, можно было бы доказать. Если есть доказательства, их не нужно скрывать, и судебный процесс мог бы начаться очень быстро. Но если взятки не было, о чем мы вообще говорим?" - риторически спросил Бикис.
Отвечая на обвинения в возможном преувеличении информации ради получения государственной поддержки, он признал, что в тот период отдельные группы компаний действительно столкнулись с кризисом. Однако доказывать и объяснять его масштабы, по словам Бикиса, должны сами предприниматели.
Он также отметил, что государство регулярно оказывает поддержку различным секторам, включая сельское хозяйство и логистику. При этом в конкретном случае с лесной промышленностью деньги компаниям выделены не были.
Анализируя действия правоохранительных органов и государственного управления, Бикис выразил сомнения в истинных мотивах происходящего.
"Цель - что-то улучшить, кого-то наказать? Возможно. Но это может быть и попытка заблокировать крупнейшую отрасль экономики или создать возможности для перераспределения природных ресурсов, исключив кого-то из игры", - заявил он.
По мнению Бикиса, настоящих выгодоприобретателей этого скандала общество, вероятно, увидит только через пять или десять лет. "Конкуренция не означает уничтожение другого коллеги", - подытожил он.