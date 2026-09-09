Глава МИД Польши Радослав Сикорский в Латвии (9.09.2026)
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский посещает военную базу в Адажи.
Глава МИД Польши в Латвии: "Путин должен знать, что мы не собираемся бездействовать"
Россия вернулась к идеологии империалистического государства, а создаваемая ею угроза сделала сотрудничество Латвии и Польши в сфере безопасности еще более важным. Об этом в среду на военной базе в Адажи заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Латвии Байбой Браже.
По словам Сикорского, Польша и Латвия сталкиваются с похожими угрозами - в частности, с нарушениями воздушного пространства со стороны России, использованием миграции как инструмента давления на границы, а также различными диверсиями.
Министр отметил, что в январе министры обороны Польши и Латвии начали работу над меморандумом о взаимопонимании в сфере политики безопасности и укрепления военного сотрудничества. В феврале премьер-министры Польши, Латвии и Литвы приняли совместную декларацию об усилении сотрудничества по защите внешних границ.
"Мы должны говорить единым голосом и серьезно относиться к собственной безопасности. Только такие действия могут обеспечить эффективную защиту от угрозы, исходящей от России. Мы не хотим эскалации конфликта, но Путин должен знать, что мы не собираемся бездействовать и ждать его следующего шага", - заявил Сикорский.
Польша и Латвия также совместно реализуют закупки при поддержке европейского инструмента SAFE. Вместе с Литвой и Норвегией Польша планирует приобрести несколько сотен переносных зенитных комплексов Piorun и несколько тысяч ракет к ним на общую сумму 2 млрд евро.
По словам Сикорского, это позволит укрепить противовоздушную оборону стран региона и НАТО в целом. Польская компания WB Group ведет переговоры с Латвией о сотрудничестве в сфере беспилотных систем.
Отдельно министр упомянул соглашение США и Польши о производстве в Польше разработанных в США крылатых ракет большой дальности Barracuda-500M. К инициативе присоединились также Латвия и Эстония, которые в будущем могут приобрести эти системы.
Сикорский подчеркнул, что после вступления Финляндии и Швеции в НАТО стратегическое значение Балтийского региона еще больше выросло. По его мнению, в ближайшем будущем регион станет одним из центров стратегической деятельности НАТО.
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"Мы поддерживаем такое развитие событий и готовы внести свой вклад. Латвия - важный партнер Польши на берегах Балтийского моря, и я надеюсь на еще более тесное двустороннее сотрудничество", - сказал Сикорский.