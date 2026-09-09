Глава МИД Польши в Латвии: "Путин должен знать, что мы не собираемся бездействовать"

"Мы должны говорить единым голосом и серьезно относиться к собственной безопасности. Только такие действия могут обеспечить эффективную защиту от угрозы, исходящей от России. Мы не хотим эскалации конфликта, но Путин должен знать, что мы не собираемся бездействовать и ждать его следующего шага", - заявил Сикорский.