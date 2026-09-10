Латвия показала неожиданно большой рост экспорта. Какие наши товары пользуются особым спросом?

Среди крупнейших экспортных товаров наиболее значимое место по-прежнему занимают древесина и изделия из нее, на долю которых пришлось 13,2% общего объема экспорта. Однако в июле экспорт этой товарной группы сократился на 3,6%, главным образом из-за снижения экспорта древесных гранул. В то же время стоимость экспорта электрических приборов и электрооборудования выросла на 24,7%, механизмов и механических устройств — на 27,2%, а наземных транспортных средств — на 18,4%.