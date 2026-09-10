Латвия показала неожиданно большой рост экспорта. Какие наши товары пользуются особым спросом?
Как сообщает Министерство финансов, в июле 2026 года стоимость экспорта товаров из Латвии достигла 1,78 млрд евро, что на 14,9% больше, чем в соответствующем месяце прошлого года.
В июле наибольший вклад в рост экспорта внесли минеральные продукты, стоимость экспорта которых за год увеличилась более чем вдвое. Этот рост был обусловлен главным образом увеличением экспорта автомобильного бензина, что свидетельствует о значительной активности в торговле энергоресурсами. Одновременно очень быстро рос и импорт минеральных продуктов, что указывает на сохранение значительной реэкспортной составляющей в этой товарной группе.
"Положительным фактором является то, что рост экспорта не ограничивался только энергоресурсами", - отмечает Минфин.
Существенно увеличился экспорт механизмов, механических устройств и электрооборудования — на 25,5%, продукции пищевой промышленности — на 13,2%, транспортных средств и оборудования к ним — на 13,3%, а продукции химической промышленности — на 8,8%.
"Это свидетельствует о сравнительно широкой базе роста экспорта и благоприятной ситуации в нескольких отраслях обрабатывающей промышленности", - полагает ведомство.
Среди крупнейших экспортных товаров наиболее значимое место по-прежнему занимают древесина и изделия из нее, на долю которых пришлось 13,2% общего объема экспорта. Однако в июле экспорт этой товарной группы сократился на 3,6%, главным образом из-за снижения экспорта древесных гранул. В то же время стоимость экспорта электрических приборов и электрооборудования выросла на 24,7%, механизмов и механических устройств — на 27,2%, а наземных транспортных средств — на 18,4%.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что Латвия может создать новый экспортный продукт масштаба Skype и Nokia.