ЦСУ выяснило, как на самом деле изменились цены на продукты в Латвии после снижения НДС
Собранные Центральным статистическим управлением (ЦСУ) данные за трехмесячный период показали, как снижение ставки НДС на хлеб, молоко, мясо птицы и яйца отразилось на розничных ценах.
С 1 июля 2026 года к хлебу, молоку, мясу птицы и яйцам применяется пониженная ставка налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 12% вместо прежних 21%.
Расчеты ЦСУ показывают, что с 1 июня по 1 сентября больше всего снизились цены на яйца — на 12,03%. При этом с 1 июня по 1 июля они уменьшились на 7,56%, с 1 июля по 1 августа — еще на 2,30%, а с 1 августа по 1 сентября — на 2,38%.
Молоко за три месяца подешевело в среднем на 10,80%. С 1 июня по 1 июля цены снизились на 8,43%, в следующем месяце — на 2,38%, а с 1 августа по 1 сентября — еще на 0,23%.
Цены на хлеб с 1 июня по 1 сентября снизились на 9,01%. В первый месяц снижение составило 7,74%, во второй — 1,08%, а с 1 августа по 1 сентября цены не изменились.
Мясо птицы за три месяца подешевело на 8,89%. С 1 июня по 1 июля цены снизились на 7,88%, с 1 июля по 1 августа — на 0,95%, а с 1 августа по 1 сентября — еще на 0,35%.
В расчетах использованы предоставленные крупнейшими розничными торговцами продуктами питания данные о базовых ценах на товары, которые торговые сети с установленной периодичностью передают ЦСУ.
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Среднее снижение цен в каждой группе продуктов рассчитано как среднее арифметическое изменений базовых цен всех продуктов, входящих в соответствующую группу, за рассматриваемые периоды.
Помимо изменения ставки НДС, на уровень цен могут влиять и другие факторы, например сезонность и стоимость сырья.