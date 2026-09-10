ЦСУ выяснило, как на самом деле изменились цены на продукты в Латвии после снижения НДС

Расчеты ЦСУ показывают, что с 1 июня по 1 сентября больше всего снизились цены на яйца — на 12,03%. При этом с 1 июня по 1 июля они уменьшились на 7,56%, с 1 июля по 1 августа — еще на 2,30%, а с 1 августа по 1 сентября — на 2,38%.