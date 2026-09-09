Каждый четвертый окурок - мимо урны: тревожная тенденция в городах Латвии

"Хотя доля курильщиков, которые неправильно выбрасывают окурки, в целом немного снизилась с 2022 года, данные показывают тревожную тенденцию - загрязнение переместилось в центры городов. Рига - наша визитная карточка, поэтому городской канал, где рядом с утками плавают окурки, и тротуары с остатками сигарет создают непривлекательное впечатление как у нас самих, так и у гостей города. Часто мы даже не задумываемся о невидимой стороне окурков - содержащиеся в них мышьяк, бензол, кадмий и свинец, а также образующаяся из фильтров микропластмасса попадают в воду и почву, угрожая как водным организмам, так и людям. Поэтому потушить каждый окурок и выбросить его в контейнер для несортированных бытовых отходов или специальную урну для окурков - простой, но важный шаг на пути к более чистой окружающей среде", - объясняет член правления Latvijas Zaļais punkts Каспар Закулис.