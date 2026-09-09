Каждый четвертый окурок - мимо урны: тревожная тенденция в городах Латвии
Данные исследования показывают тревожную картину - в центрах городов значительно выросла доля случаев, когда окурки выбрасывают в непредназначенных для этого местах. В 2026 году в городских центрах в 27% зафиксированных случаев курения окурок выбрасывали неправильно. По сравнению с данными исследования 2022 года этот показатель удвоился.
"Хотя доля курильщиков, которые неправильно выбрасывают окурки, в целом немного снизилась с 2022 года, данные показывают тревожную тенденцию - загрязнение переместилось в центры городов. Рига - наша визитная карточка, поэтому городской канал, где рядом с утками плавают окурки, и тротуары с остатками сигарет создают непривлекательное впечатление как у нас самих, так и у гостей города. Часто мы даже не задумываемся о невидимой стороне окурков - содержащиеся в них мышьяк, бензол, кадмий и свинец, а также образующаяся из фильтров микропластмасса попадают в воду и почву, угрожая как водным организмам, так и людям. Поэтому потушить каждый окурок и выбросить его в контейнер для несортированных бытовых отходов или специальную урну для окурков - простой, но важный шаг на пути к более чистой окружающей среде", - объясняет член правления Latvijas Zaļais punkts Каспар Закулис.
Кто чаще всего выбрасывает окурки неправильно
Если оценивать данные исследования по возрастным группам, самая высокая доля неправильно выброшенных окурков зафиксирована среди курильщиков в возрасте 65 лет и старше - 24% от общего числа случаев.
В группе молодых людей до 19 лет этот показатель оказался немного ниже - 22%. Среди курильщиков в возрасте от 20 до 34 лет неправильно выбрасывали 12% окурков, в возрасте от 35 до 49 лет - 13%, а в группе 50-64 лет - 17%.
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Окурок гораздо опаснее фильтра сигареты
Latvijas Zaļais punkts напоминает, что фильтры сигарет содержат пластик - ацетат целлюлозы, который не разлагается в окружающей среде несколько десятков лет, постепенно превращаясь в частицы микропластика. Однако окурок гораздо опаснее самого фильтра, поскольку в процессе курения он впитывает различные химические вещества - например, мышьяк, бензол, кадмий и свинец, которые относятся к наиболее опасным и хорошо изученным токсичным веществам в мире.
Исследование привычек выбрасывания окурков и влияния отходов на окружающую среду в Латвии по заказу компаний табачной отрасли провела исследовательская компания NielsenIQ. Исследование состояло из двух частей - опроса населения и наблюдений в окружающей среде. В опросе приняли участие 2600 жителей Латвии в возрасте от 18 лет, из которых для целевой группы были отобраны 1005 респондентов, ежедневно употребляющих не менее трех табачных изделий с фильтром. В ходе наблюдений в общественных местах было зафиксировано 871 случай употребления сигарет и других фильтрованных табачных изделий, при этом анализировались привычки выбрасывания окурков. Данные собирались с 3 июня по 3 июля 2026 года.