В воскресенье на Эспланаде пройдет необычная художественная акция

Райнис (настоящее имя Янис Плиекшанс, 1865-1929) - латышский поэт, драматург, переводчик, журналист, мыслитель, деятель культуры и политик. Он является одной из важнейших фигур латышской литературы и культуры, оказавшей значительное влияние на развитие латышского литературного языка, национального самосознания и культуры. После возвращения в Латвию в 1920 году Райнис активно участвовал в создании нового Латвийского государства, был депутатом Учредительного собрания и Сейма, возглавлял Департамент искусств, был первым директором театра Dailes, позднее - директором Национального театра, а также занимал пост министра образования.