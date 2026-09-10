В воскресенье на Эспланаде пройдет необычная художественная акция
В воскресенье, 13 сентября, в 11:00 на Эспланаде состоится "Художественная акция: открытие памятника Райнису". Мероприятие пройдет в рамках Европейских дней культурного наследия, которые в этом году посвящены угрозам культурному наследию и возможностям его сохранения для будущего.
На церемонии о значении Райниса для латышской литературы и культуры расскажут литературовед Янис Озолиньш, поэт Карлис Вердиньш, а также искусствовед Арта Варпа, которая расскажет о создании памятника Райнису, его художественной ценности и замысле авторов. С речами также выступят мэр Риги Виестурс Клейнбергс и директор Рижского агентства памятников Агнесе Страутиня.
На церемонии выступит хор "Kamēr..." под руководством дирижера Патрика Степе, исполнив произведения Алфреда Калниньша, Язепа Мединьша и Иманта Раминьша. После церемонии присутствующих приглашают возложить цветы к памятнику Райнису.
Автором замысла и модели памятника Райнису является скульптор Карлис Земдега, а воплотили его проект в камне скульпторы Айварс Гулбис и Лаймонис Блумбергс. Архитектор памятника - Дзинтарс Дриба. Монументальная скульптура выполнена из трех блоков карельского гранита и изображает Райниса статным мужчиной, который, сидя на скале, погружен в размышления. Замысел памятника связан с проектом Карлиса Земдеги "Восходящий на гору".
Райнис (настоящее имя Янис Плиекшанс, 1865-1929) - латышский поэт, драматург, переводчик, журналист, мыслитель, деятель культуры и политик. Он является одной из важнейших фигур латышской литературы и культуры, оказавшей значительное влияние на развитие латышского литературного языка, национального самосознания и культуры. После возвращения в Латвию в 1920 году Райнис активно участвовал в создании нового Латвийского государства, был депутатом Учредительного собрания и Сейма, возглавлял Департамент искусств, был первым директором театра Dailes, позднее - директором Национального театра, а также занимал пост министра образования.
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Мероприятие организует агентство Рижского самоуправления Rīgas pieminekļu aģentūra. Автор идеи и сценария - художник Армандс Зелчс.