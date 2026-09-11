25 лет после 11 сентября: как теракт в Нью-Йорке изменил мир
11 сентября исполняется 25 лет со дня терактов, которые изменили США и весь мир. Утром 2001 года террористы захватили четыре пассажирских самолета, два из них врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Погибли почти 3000 человек, а последствия той атаки определили мировую политику на десятилетия вперед.
Утро, которое изменило все
Первый захваченный самолет, рейс American Airlines 11, в 8:46 утра врезался в Северную башню Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Сначала еще не было понятно, что произошло - многие предполагали, что речь идет о страшной авиакатастрофе. Но через 17 минут, в 9:03, второй самолет, рейс United Airlines 175, на глазах у миллионов телезрителей врезался в Южную башню. Стало очевидно, что США подверглись атаке.
В 9:37 третий захваченный самолет ударил по Пентагону неподалеку от Вашингтона. Четвертый, рейс United Airlines 93, разбился в поле в Пенсильвании в 10:03. Пассажиры, уже знавшие о происходящем в Нью-Йорке и Вашингтоне, попытались сопротивляться террористам. Следствие пришло к выводу, что целью этого самолета, вероятно, был Капитолий или Белый дом.
Обе башни Всемирного торгового центра рухнули. Огромная часть нижнего Манхэттена оказалась покрыта пылью и обломками. Среди погибших были пассажиры самолетов, сотрудники офисов, пожарные, полицейские и спасатели.
Кто стоял за терактами
Самолеты захватили 19 террористов, подготовленных Аль-Каидой. 15 из них были гражданами Саудовской Аравии, двое - Объединенных Арабских Эмиратов, один - Египта и один - Ливана. Четверо прошли летную подготовку в США.
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Организатором операции была террористическая сеть Аль-Каида во главе с Усамой бен Ладеном. Одним из главных архитекторов плана американская комиссия по расследованию терактов назвала Халида Шейха Мохаммеда. Подготовка нападения продолжалась несколько лет.
Бен Ладен почти десять лет оставался одним из самых разыскиваемых людей в мире. 2 мая 2011 года власти США сообщили, что он был убит американским спецназом во время операции в пакистанском Абботтабаде.
Что выяснило расследование
После 11 сентября ФБР начало крупнейшее расследование в своей истории. Следователи проверили более полумиллиона зацепок и сообщений, изучали документы, записи, банковские операции, телефонные контакты и перемещения подозреваемых. Места падения самолетов и разрушения Всемирного торгового центра стали крупнейшими местами преступления, с которыми когда-либо работало ФБР.
В конце 2002 года в США была создана независимая двухпартийная комиссия по расследованию событий 11 сентября. Ее итоговый отчет вышел в 2004 году.
Один из главных выводов оказался крайне болезненным для американских властей - страна не была готова к подобной атаке. До терактов разные государственные структуры и спецслужбы располагали отдельными сведениями об Аль-Каиде и террористической угрозе, но система обмена информацией и координации между ведомствами работала недостаточно эффективно.
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Разрушения в Нью-Йорке после теракта 11 сентября
Что изменилось после 11 сентября
Последствия терактов оказались гораздо шире Нью-Йорка и США. Они изменили авиационную безопасность, работу спецслужб и внешнюю политику Америки.
Уже в ноябре 2001 года была создана Администрация транспортной безопасности США - TSA. Контроль пассажиров в аэропортах перешел под федеральное управление, проверки багажа стали значительно жестче, были усилены двери кабин пилотов и расширены меры безопасности на борту самолетов.
В 2003 году начало работу Министерство внутренней безопасности США, объединившее 22 различных ведомства и структуры. После рекомендаций комиссии 11 сентября была перестроена и система обмена разведывательной информацией, а в 2004 году появился Национальный контртеррористический центр.
Теракты стали началом новой эпохи американской внешней политики. США начали военную операцию в Афганистане против Аль-Каиды и режима талибов, который предоставлял организации убежище. Понятие "война с терроризмом" на следующие годы стало одной из центральных тем мировой политики.
25 лет спустя
На месте разрушенных башен Всемирного торгового центра сегодня находится мемориал 11 сентября. На его гранитных и бронзовых элементах высечены имена погибших.
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Каждый год 11 сентября родственники жертв собираются здесь и зачитывают их имена. Памятные церемонии проходят также у Пентагона и в Пенсильвании, где разбился рейс 93.
С момента терактов прошло уже четверть века, но события того утра остаются одной из важнейших точек современной истории. Они изменили представление о терроризме, авиационной безопасности и работе разведки, повлияли на войны и политические решения последующих десятилетий - и навсегда изменили облик Нью-Йорка.