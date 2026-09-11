25 лет после 11 сентября: как теракт в Нью-Йорке изменил мир

Первый захваченный самолет, рейс American Airlines 11, в 8:46 утра врезался в Северную башню Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Сначала еще не было понятно, что произошло - многие предполагали, что речь идет о страшной авиакатастрофе. Но через 17 минут, в 9:03, второй самолет, рейс United Airlines 175, на глазах у миллионов телезрителей врезался в Южную башню. Стало очевидно, что США подверглись атаке.