Экономист предсказал, что Латвия скоро вырвется в экономические лидеры стран Балтии

Существенные различия наблюдаются и в прогнозах ВВП стран Балтии. В этом году ВВП Латвии, согласно прогнозу, вырастет на 2,5%, а в 2027 году рост может ускориться до 3%. В Эстонии экономический рост прогнозируется на уровне 2,3% и 2,5% соответственно. Для Литвы в этом году ожидается самый высокий рост в Балтии — 3,2%, однако в 2027 году он может замедлиться до 2%. Таким образом, в 2027 году самый высокий экономический рост среди стран Балтии прогнозируется в Латвии.