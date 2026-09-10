Экономист предсказал, что Латвия скоро вырвется в экономические лидеры стран Балтии
Несмотря на сложную внешнюю ситуацию, экономика Латвии в первой половине года росла на удивление высокими темпами. Финский экономист финансовой группы OP Pohjola Йоона Видгрен прогнозирует Латвии рост ВВП на 2,5% в 2026 году и на 3% в 2027 году, что станет самым высоким показателем среди стран Балтии.
Экономика Латвии удивляет
Несмотря на высокую инфляцию и сложную внешнюю ситуацию, рост экономики Латвии в первом полугодии был широкомасштабным, а результаты второго квартала превзошли ожидания экономистов. Й. Видгрен отмечает, что рост экономики Латвии в этом году может превысить прогнозируемые сейчас 2,5%, если рост мировой торговли останется высоким, а частное потребление в Латвии будет восстанавливаться быстрее.
Одним из позитивных сигналов для экономики Латвии является уверенный рост обрабатывающей промышленности. Экономическое развитие продолжает поддерживать внутренний спрос — как частное потребление, так и государственные инвестиции. Хотя увеличение расходов на оборону повышает бюджетный дефицит, экспансионистская фискальная политика продолжает поддерживать экономический рост в стране.
Модели начинают различаться
Хотя экономики всех трех стран Балтии продолжают расти, факторы роста и дальнейшая динамика становятся все более различными. В Литве в этом году наблюдается самый быстрый рост среди стран Балтии, чему существенно способствует вызванное пенсионной реформой временное увеличение частного потребления. По мере ослабления этого эффекта в 2027 году прогнозируется замедление экономического роста.
В Латвии рост поддерживают как частный, так и государственный внутренний спрос, а также экспансионистская фискальная политика. Экономика Эстонии восстанавливается после более слабого периода, а частному потреблению способствуют рост доходов населения и налоговые изменения.
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Существенные различия наблюдаются и в прогнозах ВВП стран Балтии. В этом году ВВП Латвии, согласно прогнозу, вырастет на 2,5%, а в 2027 году рост может ускориться до 3%. В Эстонии экономический рост прогнозируется на уровне 2,3% и 2,5% соответственно. Для Литвы в этом году ожидается самый высокий рост в Балтии — 3,2%, однако в 2027 году он может замедлиться до 2%. Таким образом, в 2027 году самый высокий экономический рост среди стран Балтии прогнозируется в Латвии.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что в сентябре жителей Латвии ждет серьезный виток роста стоимости жизни.