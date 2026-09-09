Четверг в Латвии будет дождливым и прохладным - местами ожидаются грозы

Днем небо прояснится лишь местами, дожди пройдут по всей стране. В восточных районах они будут продолжительными, а местами сформируются грозовые облака, которые могут принести сильные ливни. На большей части территории ветер будет дуть с юга и юго-запада, а на побережье - с юго-запада и запада. В прибрежных районах и на западе порывы ветра достигнут 15 м/с. Температура воздуха поднимется лишь до +15…+17°.