Четверг в Латвии будет дождливым и прохладным - местами ожидаются грозы
В четверг в Латвии ожидается прохладная и дождливая погода. Во многих районах пройдут дожди, местами возможны грозы и сильные ливни, а температура воздуха днем поднимется лишь до +15…+17°.
Ночью небо будет преимущественно облачным, на большей части территории ожидается дождь, местами возможны грозы и сильные ливни. Будет дуть слабый и умеренный ветер с юга, а на морском побережье он сменится на юго-западный и западный. Температура воздуха понизится до +13…+16°.
В Риге также ожидается облачная погода, временами пройдет дождь. Будет дуть слабый и умеренный юго-западный ветер, температура воздуха опустится до +14…+15°.
Днем небо прояснится лишь местами, дожди пройдут по всей стране. В восточных районах они будут продолжительными, а местами сформируются грозовые облака, которые могут принести сильные ливни. На большей части территории ветер будет дуть с юга и юго-запада, а на побережье - с юго-запада и запада. В прибрежных районах и на западе порывы ветра достигнут 15 м/с. Температура воздуха поднимется лишь до +15…+17°.
В столице сохранится облачная погода, днем небо будет чаще проясняться, однако временами облака принесут дождь, возможна и гроза. Юго-западный ветер останется слабым и умеренным, а вечером порывы усилятся до 15 м/с. Температура воздуха составит +16…+17°.