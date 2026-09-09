Лето 2026 года в Латвии оказалось теплее нормы, но самым дождливым за последние 10 лет

Именно в июне были установлены почти все летние температурные рекорды. Особенно жаркими выдались последние дни месяца. В ночь на 29 июня температура в Даугавгриве, Добеле, Риге, Вентспилсе и Зосенах не опустилась ниже +20 °C. Еще одна тропическая ночь была зафиксирована 30 июня в Даугавгриве, Добеле, Лиепае и Вентспилсе.