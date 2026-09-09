Лето 2026 года в Латвии оказалось теплее нормы, но самым дождливым за последние 10 лет
Лето 2026 года в Латвии запомнилось резкими перепадами погоды, рекордными ливнями и сильнейшим летним штормом за всю историю наблюдений.
Июнь оказался самым теплым месяцем лета
Средняя температура воздуха летом в Латвии составила +17,1 °C. Самая низкая температура сезона была зафиксирована 1 июня в Даугавпилсе - всего +2,8 °C. Самым жарким днем стало 28 июня, когда в Мерсрагсе воздух прогрелся до +33,2 °C, сообщает Meteo.lv.
Июнь оказался заметно теплее обычного. Средняя температура месяца составила +16,9 °C, что на 1,7 °C выше нормы. По этому показателю июнь 2026 года занял девятое место среди самых теплых за всю историю наблюдений.
В отдельных районах Курземе месяц оказался еще более необычным. В Вентспилсе и Павилосте июнь стал третьим самым теплым за всю историю местных наблюдений.
Именно в июне были установлены почти все летние температурные рекорды. Особенно жаркими выдались последние дни месяца. В ночь на 29 июня температура в Даугавгриве, Добеле, Риге, Вентспилсе и Зосенах не опустилась ниже +20 °C. Еще одна тропическая ночь была зафиксирована 30 июня в Даугавгриве, Добеле, Лиепае и Вентспилсе.
Июль оказался прохладнее обычного
В июле теплые периоды регулярно сменялись более прохладными. Средняя температура месяца составила +17,4 °C, что на 0,4 °C ниже нормы.
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Самым жарким днем июля стало 31 число, когда во многих районах температура превысила +30 °C. В Елгаве был установлен новый суточный температурный рекорд, а в Добеле повторен рекорд местной станции.
Август также отличался переменчивой погодой. Температура редко оставалась выше или ниже нормы дольше нескольких дней подряд. В итоге средняя температура августа составила +17 °C - всего на 0,1 °C выше нормы.
За все лето в Латвии были побиты 12 суточных рекордов максимальной температуры, в том числе один месячный рекорд на отдельной метеостанции. Рекордов минимальной температуры не зарегистрировали.
Дождей выпало почти на треть больше нормы
Главной особенностью лета 2026 года стали осадки. За три месяца в среднем по Латвии выпало 288,1 мм осадков - на 29% больше сезонной нормы, которая составляет 222,6 мм. Это сделало лето 2026 года самым влажным с 2016 года и 13-м самым влажным за всю историю метеонаблюдений.
Меньше всего осадков выпало в Резекне - 198,5 мм, что на 11% ниже местной нормы.
Совсем другая ситуация сложилась в Вентспилсе. Там за лето выпало 376,1 мм осадков - почти вдвое больше нормы. В Вичаке было зафиксировано еще больше - 395,2 мм, или на 88% выше нормы для этой станции.
Все три летних месяца оказались дождливее обычного
Даже относительно сухой июнь оказался на 9% влажнее нормы - выпало 76,6 мм осадков. В отдельных местах показатели были особенно высокими. В Вичаке июнь стал вторым самым влажным за всю историю наблюдений станции, в Кулдиге - третьим, в Сили - четвертым.
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Настоящим рекордсменом стал июль. За месяц выпало в среднем 123,2 мм осадков - на 63% больше нормы. Это пятый самый влажный июль в истории наблюдений в Латвии.
В Лиепае, Вентспилсе и Вичаке июль 2026 года стал самым дождливым за всю историю местных наблюдений. Август также оказался влажнее нормы - на 19%. За месяц выпало 91,5 мм осадков.
На Колке за сутки выпало больше 100 мм дождя
22 августа на Колке за одни сутки выпало 102,9 мм осадков. В этот день Латвию пересек циклон Priska, который принес сильнейший летний шторм за всю историю метеонаблюдений страны.
В среднем по Латвии 22 августа выпало 35,2 мм осадков - это крупнейшее суточное количество дождя за всю историю наблюдений.
При этом лето было богато и другими мощными ливнями. 20 июля в Стенде за сутки выпало 73,9 мм дождя - почти месячная норма. В Вентспилсе в тот же день выпало 78,3 мм, что даже превысило обычную месячную норму станции в 63,5 мм.
Сильные осадки наблюдались также 8 июля, особенно в Вентспилсе, Павилосте, Лиепае и Руйиене.
В итоге лето 2026 года стало самым влажным за всю историю наблюдений в Бауске, Вентспилсе и Вичаке. В Стенде оно заняло четвертое место, а в Колке - пятое.
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После долгой засухи погода изменилась
С началом лета в Латвии завершился засушливый период, который начался еще осенью 2025 года. Он стал вторым самым сухим за всю историю наблюдений.
Однако летом ситуация практически развернулась в противоположную сторону - дождливые периоды регулярно сменялись более сухими днями.
Больше всего дней с осадками не менее 1 мм было в Пиедруе - 40. Меньше всего - в Колке и Вентспилсе, по 26 дней. При этом именно эти станции отличались очень высоким общим количеством осадков, что говорит о том, что значительная часть дождя выпадала там во время особенно сильных ливней.
В Вичаке за лето было девять дней, когда за сутки выпадало не менее 20 мм осадков.
Август принес сильнейший летний шторм за всю историю наблюдений
Лето 2026 года оказалось и более ветреным, чем обычно. Средняя скорость ветра составила 2,8 м/с - на 0,2 м/с выше сезонной нормы. В июне средняя скорость ветра составляла 2,5 м/с, в июле - 2,9 м/с, а в августе - 3 м/с. За лето штормовые порывы ветра скоростью не менее 20,8 м/с фиксировались в семь отдельных дней. Самыми опасными стали 22 и 23 августа, когда скорость порывов достигала уровня очень сильного шторма. Максимальный порыв был зарегистрирован в Даугавгриве - 31 м/с.
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Во время августовского шторма порывы штормовой силы наблюдались на 14 метеостанциях Латвии, причем на восьми из них ветер достиг уровня сильного шторма.