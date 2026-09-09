В рижских парках решили провести необычный эксперимент. Жителей просят проявить активность

С помощью нового инструмента Rīgas meži хочет предоставить жителям более простой способ связи с ответственными за содержание территорий, чтобы информация о повреждениях и беспорядке своевременно поступала ответственным сотрудникам, а городские сады и парки оставались ухоженными, безопасными и доступными для всех.