В рижских парках решили провести необычный эксперимент. Жителей просят проявить активность
Чтобы посетители городских садов и парков могли проще сообщать о замеченном беспорядке или повреждениях инфраструктуры, Rīgas meži начинает пилотный проект "Видишь, что нужно улучшить? Сообщи!".
На территориях, находящихся в ведении предприятия, будут размещены QR-коды. Отсканировав их смартфоном, любой желающий сможет анонимно сообщить о замеченной проблеме. На первом этапе проект реализуется в парке Сканстес, Верманском саду, Межапарке, парке Узварас и парке Нордекю.
С помощью нового инструмента Rīgas meži хочет предоставить жителям более простой способ связи с ответственными за содержание территорий, чтобы информация о повреждениях и беспорядке своевременно поступала ответственным сотрудникам, а городские сады и парки оставались ухоженными, безопасными и доступными для всех.
После завершения пилотного проекта Rīgas meži оценит активность жителей, характер полученных сообщений и полезность инструмента, чтобы принять решение о его дальнейшем использовании.
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