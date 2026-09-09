Даугавпилс перестроит район железнодорожного вокзала: что изменится для жителей
Даугавпилс собирается серьезно перестроить транспортную систему вокруг железнодорожного вокзала. Здесь планируют создать современный мультимодальный транспортный узел, который должен объединить поезда, региональные и городские автобусы, автомобили и средства микромобильности.
Утвержден проект "Развитие мультимодальной сети общественного транспорта в Даугавпилсе", в рамках которого в районе железнодорожного вокзала Даугавпилса планируется создать современный узел общественного транспорта и улучшить прилегающую инфраструктуру. Цель проекта - развитие мультимодальной сети общественного транспорта, в которой железная дорога станет основой транспортной системы. Одновременно планируется способствовать развитию микромобильности.
Центральной частью проекта станет создание узла общественного транспорта на территории железнодорожного вокзала Даугавпилса. Здесь можно будет удобно пересаживаться между поездами, региональными и городскими автобусами, а также пользоваться средствами микромобильности. В рамках проекта также предусмотрено строительство парковок, чтобы жители могли оставить автомобиль и продолжить путь на общественном транспорте или поезде.
Для обеспечения удобного и безопасного доступа к новому транспортному узлу планируется реконструировать несколько расположенных поблизости участков улиц. Работы предусмотрены:
- на улице Стацияс - от улицы Майзес до улицы Лачплеша;
- на улице Алеяс - от улицы Ригас до улицы Лачплеша;
- на улице Саулес - от улицы Стацияс до улицы Виестура;
- на улице Лачплеша - от улицы Стацияс до улицы Виестура;
- на улице Краславас - от улицы Лачплеша до улицы Саулес.
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В результате реконструкции будут улучшены транспортные связи с территорией вокзала и создана более подходящая инфраструктура для различных участников движения. Планируется улучшить условия передвижения пешеходов, велосипедистов, пользователей средств микромобильности, общественного и автомобильного транспорта.
Развитие транспортной инфраструктуры в районе вокзала должно сделать передвижение по Даугавпилсу более безопасным, удобным и экологичным, одновременно снижая воздействие транспорта на окружающую среду.
Общие допустимые расходы проекта составляют 4 705 882,35 евро. Из них 4 млн евро - финансирование Европейского фонда регионального развития, еще 705 882,35 евро составляет софинансирование Даугавпилсского городского самоуправления.