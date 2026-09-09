Даугавпилс перестроит район железнодорожного вокзала: что изменится для жителей

Центральной частью проекта станет создание узла общественного транспорта на территории железнодорожного вокзала Даугавпилса. Здесь можно будет удобно пересаживаться между поездами, региональными и городскими автобусами, а также пользоваться средствами микромобильности. В рамках проекта также предусмотрено строительство парковок, чтобы жители могли оставить автомобиль и продолжить путь на общественном транспорте или поезде.