Спустя две недели после бури в Латвии страховки выплачены лишь в 42% случаев
По состоянию на 7 сентября страховщики получили 7029 заявлений о возмещении ущерба, причиненного разрушительной августовской бурей. Страховые возмещения выплачены по 2963 случаям, или 42% заявлений. Об этом сообщает Латвийская ассоциация страховщиков (LAA).
В общей сложности клиентам к настоящему времени выплачено более 2,5 млн евро, еще 10,75 млн евро зарезервировано для выплаты компенсаций за остальной ущерб, причиненный бурей.
По информации LAA, часть оставшихся случаев связана с более масштабным и сложным ущербом, поэтому для их оценки требуется больше времени.
Размер отдельных убытков еще уточняется, однако уже сейчас ясно, что в 70% случаев страховые выплаты связаны с ущербом имуществу, 20% — с повреждением автомобилей, а 10% — с повреждением посевов и другими страховыми случаями. В более сложных случаях необходимо обследовать повреждения и получить сметы на ремонт или другую дополнительную информацию, поэтому страховщики продолжают рассматривать заявления и выплачивать возмещения, как только получают все необходимые сведения.
Большая часть заявлений связана с повреждением имущества частных лиц и предприятий: сильный ветер сорвал или повредил кровлю, падающие деревья повредили фасады зданий, а в некоторых местах дождевая вода проникла внутрь помещений. По КАСКО заявления на возмещение подаются за автомобили, поврежденные падающими деревьями, ветками и другими предметами, перемещенными бурей. Также поступили заявления о возмещении ущерба, причиненного сельскохозяйственным культурам.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что в Латвии придумали, как не остаться надолго без электричества после бури.