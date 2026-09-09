Спустя две недели после бури в Латвии страховки выплачены лишь в 42% случаев

Размер отдельных убытков еще уточняется, однако уже сейчас ясно, что в 70% случаев страховые выплаты связаны с ущербом имуществу, 20% — с повреждением автомобилей, а 10% — с повреждением посевов и другими страховыми случаями. В более сложных случаях необходимо обследовать повреждения и получить сметы на ремонт или другую дополнительную информацию, поэтому страховщики продолжают рассматривать заявления и выплачивать возмещения, как только получают все необходимые сведения.