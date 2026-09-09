Запрет транзита зерна из России может обойтись Латвии в сотни миллионов евро
Запрет транзита российского и белорусского зерна через Латвию может обернуться для страны счетом на сотни миллионов евро. Стивидорные компании предупреждают о возможных претензиях из-за уже заключенных обязательств.
В случае запрета транзита зерна через Латвию существует высокий риск того, что из-за невыполнения уже взятых обязательств перед латвийскими компаниями, в том числе государственными предприятиями, будут предъявлены требования на сумму в несколько сотен миллионов евро, заявили агентству LETA в Латвийской ассоциации стивидорных компаний (LSA).
Комментируя предложение оппозиционной партии "Прогрессивные" прекратить транзит российского и белорусского зерна через Латвию, LSA перед принятием решения призывает оценить его фактические, экономические и правовые последствия и обсудить их с представителями отрасли.
В ассоциации подчеркивают, что в данном случае Латвия является лишь одним звеном международной цепочки поставок продовольствия. Через транспортную инфраструктуру Латвии перевозится зерно, владельцами которого являются мировые торговцы сельскохозяйственной продукцией, в том числе компании из США и других стран - стратегических партнеров Латвии, а конечные получатели находятся в третьих странах, в том числе в Нигерии, Сенегале, Камеруне, Мозамбике, Египте, Танзании, Конго и Кении.
Если Латвия как одно из звеньев этой цепочки политическим решением прекратит или существенно изменит условия перевозок, последствия затронут не только латвийские компании, но и международных владельцев грузов, перевозчиков и конечных получателей.
Согласно предварительным расчетам отрасли, государственный бюджет и государственные предприятия могут дополнительно потерять несколько сотен миллионов евро запланированных доходов.
Поэтому при принятии такого политического решения крайне важно заранее всесторонне оценить его фискальное влияние и осознавать ответственность государства за последствия, которые вызовет внезапное изменение правил в международной цепочке поставок, отмечают в ассоциации.
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LSA также призывает учитывать общий подход Европейского союза. Санкции ЕС не направлены против международной торговли продовольствием и сельскохозяйственной продукцией между Россией и остальным миром. Кроме того, после введения существенно повышенных тарифов ЕС на импорт российского и белорусского зерна транзит через ЕС в третьи страны был сохранен с учетом соображений глобальной продовольственной безопасности и доступности продуктов питания.
По мнению ассоциации, Латвии как государству - члену ЕС важно оценивать соответствие национальных решений общему подходу Евросоюза, их эффективность, а также возможные последствия для латвийской экономики и международных обязательств.