Запрет транзита зерна из России может обойтись Латвии в сотни миллионов евро

В ассоциации подчеркивают, что в данном случае Латвия является лишь одним звеном международной цепочки поставок продовольствия. Через транспортную инфраструктуру Латвии перевозится зерно, владельцами которого являются мировые торговцы сельскохозяйственной продукцией, в том числе компании из США и других стран - стратегических партнеров Латвии, а конечные получатели находятся в третьих странах, в том числе в Нигерии, Сенегале, Камеруне, Мозамбике, Египте, Танзании, Конго и Кении.