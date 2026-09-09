Latvijas Pasts показал первый в стране пакомат, расписанный в технике граффити
В Латвии появился первый пакомат, визуальное оформление которого выполнено в технике граффити. Его автором стал международно признанный уличный художник Kiwie, который перенес на объект логистической инфраструктуры свои характерные образы и эстетику.
Впервые в сети пакоматов Latvijas Pasts специальный дизайн был создан непосредственно на профессионально подготовленной поверхности пакомата, а не на привычной пленке с печатью.
"Я уже некоторое время донимал почту идеей превратить один из пакоматов в произведение искусства. Множество дверей пакомата всегда напоминали мне рты, которые каждый день кормят отправлениями и посылками. Так появилась идея с монстрами KIWIE, которые втиснулись в форму пакомата и ждут очередную закуску. Некоторые довольны, потому что только что поели, другие уже немного раздражены, потому что все еще ждут свое", - рассказал автор дизайна, уличный художник Kiwie.
Цель инициативы компании - превратить привычную логистическую инфраструктуру в объект городской среды, который привлекает внимание не только своей практической функцией. При этом пакомат продолжает выполнять свою основную задачу - позволяет жителям удобно отправлять и получать посылки.
Пакомат с необычным дизайном стал продолжением сотрудничества Latvijas Pasts и Kiwie, которое началось весной 2026 года с создания блока почтовых марок, посвященных латвийским олимпийцам.
Новый пакомат находится в Риге, на улице Вайнедес, 2.