Latvijas Pasts показал первый в стране пакомат, расписанный в технике граффити

"Я уже некоторое время донимал почту идеей превратить один из пакоматов в произведение искусства. Множество дверей пакомата всегда напоминали мне рты, которые каждый день кормят отправлениями и посылками. Так появилась идея с монстрами KIWIE, которые втиснулись в форму пакомата и ждут очередную закуску. Некоторые довольны, потому что только что поели, другие уже немного раздражены, потому что все еще ждут свое", - рассказал автор дизайна, уличный художник Kiwie.