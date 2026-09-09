Литва смотрит на ситуацию "трезво" и пока не планирует запрещать автобусные рейсы в Беларусь

"Мы не взвешиваем все свои решения в зависимости от того, что происходит в Латвии в связи с выборами. Они представили законопроект, вопрос в том, будет ли он принят. Также не следует забывать и о других партнерах, не только о Латвии, но и о Польше", – сказал Таминскас.