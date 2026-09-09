Литва смотрит на ситуацию "трезво" и пока не планирует запрещать автобусные рейсы в Беларусь
Министр транспорта и коммуникаций Юрас Таминскас утверждает, что Литва пока не намерена следовать примеру Латвии и запрещать автобусные рейсы в Беларусь, это решение необходимо оценивать трезво.
"Мы оцениваем ситуацию трезво. Мы всегда держим руку на пульсе, всегда взвешиваем. Сейчас тоже периодически даем этому оценку, но резких движений делать точно не будем“, – сказал министр журналистам в среду в Клайпеде.
Так он отреагировал на призыв парламентского консерватора Арвидаса Анушаускаса к правительству Литвы присоединиться к планам Латвии запретить автобусные рейсы в Россию и Беларусь.
Министерство сообщения Латвии в понедельник объявило, что представило правительству проекты поправок к Закону об автомобильном транспорте, предлагающие со следующего года полностью остановить пассажирские перевозки в Россию и Беларусь. Согласно предлагаемым поправкам, будут запрещены регулярные и нерегулярные международные пассажирские перевозки автобусами в Россию и Беларусь, а также транзит через территорию Латвии в эти страны.
Министр также подчеркнул, что решения Литвы не должны основываться на внутриполитической ситуации в Латвии.
"В Латвии грядут выборы, и сейчас там будет очень много различных решений, которые повлияют на предстоящие через месяц, в октябре, выборы. Поэтому действительно странно, когда некоторые наши политики начинают реагировать на внутренние выборы в Латвии, не исключая при этом угрозы геополитической ситуации", – сказал он.
"Мы не взвешиваем все свои решения в зависимости от того, что происходит в Латвии в связи с выборами. Они представили законопроект, вопрос в том, будет ли он принят. Также не следует забывать и о других партнерах, не только о Латвии, но и о Польше", – сказал Таминскас.
Как писало агентство BNS, в официальном списке Литовской администрации транспортной безопасности сейчас имеется 29 действующих разрешений на осуществление регулярных пассажирских перевозок между Литвой и Россией, а также Беларусью или транзитом через Литву. 17 из них – это маршруты из Вильнюса в Минск, Гродно, Гомель, Лиду и Ошмяны.