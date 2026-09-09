"Эксклюзивная строка": за что Литва вскоре получит еще 680 млн евро от ЕС

"Удалось сохранить всю предусмотренную сумму - финансирование в размере 678 млн евро, гарантировав, что оно не будет сокращено", – сказал литовский европарламентарий Виргиниюс Синкявичюс во время дистанционной пресс-конференции в среду. По его словам, на следующей неделе Европейский парламент (ЕП) еще проголосует по этой сумме в многолетнем бюджете Европейского союза (ЕС) на 2028–2034 годы, но Синкявичюс не сомневается в поддержке предложения со стороны ЕП, поскольку его представит Комиссия, а вероятность того, что Совет ЕС предложит изменить сумму или вообще исключить ее, невелика.