"Эксклюзивная строка": за что Литва вскоре получит еще 680 млн евро от ЕС
После переговоров с Европейской комиссией (ЕК) Литва окончательно договорилась о выделении еще 678 млн евро европейского финансирования на закрытие недействующей Игналинской атомной электростанции (ИАЭС) в следующий семилетний финансовый период.
"Удалось сохранить всю предусмотренную сумму - финансирование в размере 678 млн евро, гарантировав, что оно не будет сокращено", – сказал литовский европарламентарий Виргиниюс Синкявичюс во время дистанционной пресс-конференции в среду. По его словам, на следующей неделе Европейский парламент (ЕП) еще проголосует по этой сумме в многолетнем бюджете Европейского союза (ЕС) на 2028–2034 годы, но Синкявичюс не сомневается в поддержке предложения со стороны ЕП, поскольку его представит Комиссия, а вероятность того, что Совет ЕС предложит изменить сумму или вообще исключить ее, невелика.
Литовское представительство Европейского парламента уточнило агентству BNS, что парламент лишь выскажет свое мнение, а окончательное решение о финансировании ИАЭС будет принято Советом министров ЕС большинством голосов.
По словам Синкявичюса, на переговорах была цель убедить Комиссию в том, что закрытие ИАЭС — это вопрос не только Литвы, кроме того, нужно было объяснить, почему в многолетнем бюджете "у Литвы есть эксклюзивная строка".
По утверждению европарламентария, ЕК хотела на треть сократить число сотрудников ИАЭС, однако удалось убедить, что этого делать не следует. "Должна быть безопасность, процедуры. Только тогда, с учетом того, успешно ли проходят госзакупки, если есть потребность, можно отказаться от части специалистов. Но это не должно быть механическим сокращением", – сказал Синкявичюс.
Общая стоимость закрытия станции – около 3,3 млрд евро, ЕС финансирует около 84% стоимости работ. Сумму в 678 млн евро в бюджете на 2028–2034 годы Комиссия предложила еще в прошлом году.
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Как писало агентство BNS, в настоящее время проводится в жизнь 48 проектов по закрытию ИАЭС общей стоимостью 704 млн евро, завершить их планируется до 2050 года. Демонтаж активных зон обоих реакторов станции планируется начать в 2039 году и завершить в 2042 году. В 2049 году планируется снести здания станции и официально завершить закрытие в 2050 году. Руководство ИАЭС подчеркивает, что долгие сроки обусловлены уникальностью станции в мире – ее закрытие является не имеющим аналогов проектом.