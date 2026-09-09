"За 300 евро годен, за 600 - нет": женщина рассказала странную историю призыва ее 19-летнего сына

"То, что человек по состоянию здоровья не был признан пригодным для профессиональной службы, автоматически не означает, что он не может быть отобран для VAD. Если человек не прошел медицинское обследование для одного конкретного вида службы, это автоматически не означает, что он не может быть оценен в рамках другого вида службы", - пояснили в министерстве. Поэтому после призыва на Государственную службу обороны молодой человек должен был пройти медицинское обследование повторно.