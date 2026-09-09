"За 300 евро годен, за 600 - нет": женщина рассказала странную историю призыва ее 19-летнего сына
Год назад 19-летнего добровольца забраковали для службы из-за астигматизма, а спустя год призвали в армию и признали здоровым. Уже на стрельбах выяснилось, что проблемы со зрением никуда не исчезли.
После окончания средней школы 19-летний юноша решил посвятить первый год взрослой жизни армии. В 2025 году он добровольно подал заявление на профессиональную военную службу и прошел медицинскую комиссию. Офтальмолог обнаружил у него астигматизм и признал юношу непригодным для службы.
Для семьи это стало неожиданностью: до этого никаких серьезных проблем со зрением не замечали, более того, молодой человек успел получить водительские права. Семья попыталась выяснить, можно ли исправить нарушение зрения. Юноша приобрел различные средства коррекции и прошел повторное обследование, однако заключение врачей не изменилось - для службы он не подходил. "Ну, если не подходит, значит, не подходит. Нужно думать, что делать дальше", - рассказывает его мама в передаче Латвийского телевидения "4. studija".
Однако интерес к военной сфере у юноши не пропал. Получив профессию повара, он устроился работать в кафе на территории военной базы в Адажи, начал снимать квартиру и купил автомобиль. "Можно сказать, он начал полноценную взрослую жизнь", - говорит мама.
Все изменилось после того, как молодой человек получил письмо от Министерства обороны. Оказалось, что его случайным образом отобрали для прохождения Государственной службы обороны (VAD). Сначала юноша решил, что произошла ошибка: всего год назад медицинская комиссия признала его непригодным. Он связался с ответственными учреждениями, однако ему объяснили, что медицинское обследование необходимо пройти повторно.
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На этот раз результат оказался противоположным - юношу признали годным к службе. "За 300 евро ты годен, за 600 - не годен", - иронизирует его мама, имея в виду разный размер компенсации для принудительно призванных и добровольцев.
Семья также обратилась в Министерство обороны с вопросом, нельзя ли считать молодого человека добровольцем, поскольку еще год назад он сам хотел служить.
В Министерстве обороны объяснили, что в данном случае существует важное различие: первоначально молодой человек добровольно подавал заявление на профессиональную военную службу, а не на Службу государственной обороны.
"То, что человек по состоянию здоровья не был признан пригодным для профессиональной службы, автоматически не означает, что он не может быть отобран для VAD. Если человек не прошел медицинское обследование для одного конкретного вида службы, это автоматически не означает, что он не может быть оценен в рамках другого вида службы", - пояснили в министерстве. Поэтому после призыва на Государственную службу обороны молодой человек должен был пройти медицинское обследование повторно.
Вместе с тем в Министерстве обороны признают, что требования к состоянию здоровья для профессиональной службы и Государственной службы обороны очень похожи. Поэтому остается вопрос, почему во время одного медицинского обследования юношу признали непригодным, а во время другого - с той же проблемой со зрением - годным.
В министерстве объясняют, что состояние здоровья человека со временем может измениться, а некоторые проблемы могут улучшиться.
Однако семья утверждает, что в случае юноши существенное улучшение зрения было бы возможно только после операции. Операция не проводилась и не планируется, поскольку в повседневной жизни нарушение зрения не создает ему существенных проблем.
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В Министерстве обороны подчеркивают, что в случае сомнений относительно заключения медицинской комиссии существует возможность обжаловать решение. Тогда данные обоих обследований рассматриваются повторно и принимается окончательное решение. Юноше был предоставлен месяц для обжалования решения о пригодности к службе, однако он этой возможностью не воспользовался. Сейчас он уже вместе с другими призывниками выполняет обязанности военнослужащего - осваивает дисциплину, боевые навыки и стрельбу, а также занимается физической подготовкой.
Позже журналисты повторно связались с матерью молодого человека, чтобы узнать, как сын справляется со службой и не дают ли о себе знать проблемы со зрением. Выяснилось, что трудности все же есть. Особенно заметны они во время занятий по стрельбе. Теперь молодому человеку предстоит углубленное обследование зрения, которое должно окончательно установить, позволяет ли его состояние здоровья продолжать службу.