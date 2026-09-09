Однодневный протест перевозчиков может обернуться транспортным хаосом по всей Латвии
Доступные Дирекции автотранспорта (ATD) данные о пассажиропотоке показывают, что однодневная акция протеста 16 сентября, организованная Латвийской ассоциацией пассажирских перевозчиков, во время которой перевозчики не будут обслуживать региональные автобусные маршруты по всей Латвии, может затронуть до 100 000 пассажиров.
Ранее сообщалось, что региональные автобусные перевозчики Латвии готовят масштабную акцию протеста - 16 сентября они на один день прекратят выполнение государственных заказов, что может парализовать автобусное сообщение по регионам. Перевозчики требуют пересмотреть долгосрочные договоры и компенсировать резкий рост расходов, в частности стоимости топлива.
В среднем в один рабочий день в Латвии обслуживается около 880 региональных автобусных маршрутов и выполняется почти 5000 рейсов. По отдельным частям маршрутной сети они распределяются следующим образом: Бауска - 227 рейсов, Даугавпилс и Краслава - 371, Салдус и Кулдига - 261, Лиепая - 244, Пририжье - 772, Екабпилс, Прейли и Ливаны - 266, Айзкраукле и Огре - 403, Валмиера, Валка и Смилтене - 222, Мадона - 188, Вентспилс - 50, Гулбене, Алуксне и Балви - 254, Добеле и Елгава - 311, Резекне и Лудза - 209, Талси и Тукумс - 318, Лимбажи и Сигулда - 304, Цесис - 282.
Учитывая, что большинство пассажиров ежедневно добираются на работу, в школу, медицинские учреждения и другие жизненно важные места, ATD направила региональным перевозчикам письмо с призывом тщательно оценить необходимость проведения запланированной акции протеста, которая может серьезно нарушить мобильность жителей Латвии.
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Перевозчиков также призвали незамедлительно предоставить ATD и пассажирам точную информацию о том, сколько рейсов планируется отменить.
Одновременно ATD просит перевозчиков сообщить, смогут ли они в случае отказа от участия в акции протеста выполнить дополнительные рейсы и на каких маршрутах. Это позволило бы хотя бы частично снизить последствия протеста для пассажиров в регионах Латвии.