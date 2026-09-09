Однодневный протест перевозчиков может обернуться транспортным хаосом по всей Латвии

В среднем в один рабочий день в Латвии обслуживается около 880 региональных автобусных маршрутов и выполняется почти 5000 рейсов. По отдельным частям маршрутной сети они распределяются следующим образом: Бауска - 227 рейсов, Даугавпилс и Краслава - 371, Салдус и Кулдига - 261, Лиепая - 244, Пририжье - 772, Екабпилс, Прейли и Ливаны - 266, Айзкраукле и Огре - 403, Валмиера, Валка и Смилтене - 222, Мадона - 188, Вентспилс - 50, Гулбене, Алуксне и Балви - 254, Добеле и Елгава - 311, Резекне и Лудза - 209, Талси и Тукумс - 318, Лимбажи и Сигулда - 304, Цесис - 282.