Экономист считает, что для развития Латвии наконец-то открылось окно возможностей

Сейчас настроения шведских розничных торговцев находятся на рекордно высоком уровне — объемы продаж растут, а заказы поставщикам достигли максимума с 2021 года. В промышленности также быстро улучшается ситуация с экспортными заказами. Похожая картина наблюдается в Финляндии, где настроения улучшаются во всех отраслях экономики, а в строительстве рост в этом году является самым быстрым в Европе. Тем временем в Германии экономические настроения остаются на одном из самых низких уровней за последние 40 лет.