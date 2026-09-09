Экономист считает, что для развития Латвии наконец-то открылось окно возможностей
Как пишет в своем комментарии экономист Карлис Пургайлис, экономические настроения в Швеции и Финляндии сейчас опережают Германию на 10,6 пункта — это самый большой разрыв более чем за 20 лет. Для экспортеров стран Балтии это хорошие новости.
Сейчас настроения шведских розничных торговцев находятся на рекордно высоком уровне — объемы продаж растут, а заказы поставщикам достигли максимума с 2021 года. В промышленности также быстро улучшается ситуация с экспортными заказами. Похожая картина наблюдается в Финляндии, где настроения улучшаются во всех отраслях экономики, а в строительстве рост в этом году является самым быстрым в Европе. Тем временем в Германии экономические настроения остаются на одном из самых низких уровней за последние 40 лет.
Почему это важно для стран Балтии?
Для Литвы, Латвии и Эстонии улучшение экономических настроений в странах Северной Европы является важным сигналом о возможном росте экспортного спроса в ближайшем будущем. Анализ торговых данных за десять лет показывает, что, когда настроения в Северной Европе опережают Германию, экспорт стран Балтии в Финляндию и Швецию обычно начинает расти через один-два квартала. Сначала улучшаются настроения, а затем увеличиваются торговые потоки.
Быстрее всего этот эффект ощущает Эстония, где экспорт в страны Северной Европы обычно реагирует уже примерно через квартал. В Литве эта связь особенно заметна в производстве мебели, на которое напрямую влияет активность рынка жилья Северной Европы. В Латвии реакция происходит медленнее — рост экспорта обычно следует примерно через полгода.
Латвийским экспортерам пора готовиться к росту спроса
Разница в экономических настроениях между странами Северной Европы и Германией в июле 2026 года достигла рекордного уровня. Если историческая взаимосвязь сохранится, экспортеры стран Балтии могут почувствовать импульс спроса с конца 2026-го до начала 2027 года. Это означает, что готовиться стоит уже сейчас, поскольку розничные и оптовые торговцы Северной Европы обычно планируют поставщиков и ассортимент товаров на один-два сезона вперед.
Читайте продолжение после рекламы
Восстановление экономики Северной Европы традиционно первыми ощущают производители мебели, строительных материалов и оборудования для интерьера, машиностроительная отрасль и производители потребительских товаров.
Предприятиям также следует заранее подумать о производственных мощностях и рабочей силе. Рынок труда в странах Балтии по-прежнему напряженный, поэтому, если компания будет ждать подписания заказа и лишь затем начнет расширять команду или производственные мощности, она может проиграть конкурентам по срокам поставок.
Экспортерам, для которых главным рынком является Германия, пока следует сохранять осторожность. Немецкая промышленность постепенно стабилизируется, однако потребительская активность все еще остается слабой.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что латвийский город в этом году резко нарастил выпуск промышленной продукции.