Спустя 25 лет сестра "падающего человека" с трагичного фото 11 сентября рассказала его историю

"Эта фотография причинила огромную боль очень многим людям, пока пытались выяснить, кто этот человек", - сказала она. "Я помню, что слышала об одной глубоко религиозной семье. В католицизме, если этот человек прыгнул, это самоубийство, а самоубийство считается непростительным грехом". Однако Гвен подчеркнула: "Я не верю в непростительный грех. Бог слишком милосерден. Он слишком прекрасен. Я считаю, что единственный непростительный грех - не верить в него".