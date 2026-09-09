Спустя 25 лет сестра "падающего человека" с трагичного фото 11 сентября рассказала его историю
Через 25 лет сестра мужчины, которого во время терактов 11 сентября 2001 года сфотографировали падающим с башни Всемирного торгового центра, рассказала историю, стоящую за этой всемирно известной страшной фотографией.
72-летняя Гвен Брайли-Стрэнд рассказала о последней совместной поездке со своим братом - 43-летним Джонатаном Брайли, который, предположительно, является "падающим человеком" на фотографии. Вскоре после этой поездки он погиб во время терактов 11 сентября 2001 года.
Фотография стала одним из символов трагедии 11 сентября, сообщает The Sun. Тогда в результате атак, организованных террористической организацией "Аль-Каида", погибли 2977 человек. На протяжении многих лет личность мужчины на фотографии оставалась загадкой.
Он стал символом всех жертв 11 сентября, последние мгновения жизни которых так и остались неизвестными. Позже журналист журнала Esquire Том Джунод выяснил, что, вероятнее всего, на снимке изображен Джонатан Брайли.
Он связался с фотографом Ричардом Дрю, который сделал исторический снимок. Ричард рассказал, что его камера за короткий промежуток времени сделала несколько фотографий падающего мужчины - и на одной из них была видна важная деталь.
Во время падения рубашка мужчины распахнулась, обнажив легко узнаваемую оранжевую футболку. Джонатан работал звукоинженером в ресторане Windows on the World, расположенном на 106-м и 107-м этажах Северной башни Всемирного торгового центра.
Все детали совпали. Сестра Джонатана Гвен рассказала Daily Mail, что семья почувствовала "огромную боль", когда появилась версия о том, что на фотографии может быть Джонатан. Однако сама она никогда не слишком зацикливалась на вопросе, действительно ли на снимке изображен ее брат.
"Эта фотография причинила огромную боль очень многим людям, пока пытались выяснить, кто этот человек", - сказала она. "Я помню, что слышала об одной глубоко религиозной семье. В католицизме, если этот человек прыгнул, это самоубийство, а самоубийство считается непростительным грехом". Однако Гвен подчеркнула: "Я не верю в непростительный грех. Бог слишком милосерден. Он слишком прекрасен. Я считаю, что единственный непростительный грех - не верить в него".
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"Я верю, что все те люди, которые прыгнули, были приняты. Их души были приняты".
При этом она призналась: "Если честно, он действительно был похож на Джонатана". Теперь Гвен больше не смотрит на эту фотографию.
Она также рассказала, что за неделю до терактов 11 сентября вместе с мужем и Джонатаном отправилась во Флориду. Это время, проведенное вместе, она называет "подарком Бога". "Мы жили прямо у океана. По утрам вставали, пили кофе с ликером Kahlúa и наблюдали за восходом солнца. Это было действительно особенное время, потому что он решил присоединиться к нам только в последний момент".
Даже спустя четверть века после трагедии Гвен каждый год смотрит передачи, посвященные годовщине 11 сентября. "Иногда кажется, что действительно прошло 25 лет, а иногда возникает ощущение, будто это произошло вчера", - сказала она.
Гвен считает, что в конечном итоге настоящая личность "падающего человека" не самое главное. По ее мнению, человек на фотографии "символизирует всех почти 3000 человек, которым не удалось пережить тот ужасный день 11 сентября 2001 года".
Сейчас фотография находится в частной коллекции сэра Элтона Джона. Он назвал ее "одной из самых совершенных фотографий всех времен".