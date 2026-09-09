Кулбергс считает свою работу на посту премьера беспрецедентной

В сфере трудовой миграции, по мнению Кулбергса, регулирование должно быть таким, чтобы работники могли въезжать в Латвию на время действия контракта, но после его окончания должны были покинуть страну и не могли «привозить сюда родственников». В свою очередь, такое привлечение рабочей силы может происходить в самых разных профессиях, включая сельское хозяйство и строительство.