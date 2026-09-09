Что будет с Рижским автовокзалом? Новый крупнейший акционер раскрыл планы

Вокруг территории Рижского автовокзала уже давно пересекаются сразу несколько крупных городских проектов. Рядом находятся Центральный рынок, железнодорожный узел и инфраструктура Rail Baltica, а совсем неподалеку начинается исторический центр Риги. Поэтому вопрос о будущем этой территории значительно шире, чем просто реконструкция здания автовокзала.