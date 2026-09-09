Что будет с Рижским автовокзалом? Новый крупнейший акционер раскрыл планы
Рижский автовокзал останется на нынешнем месте, но в ближайшее время его ждут изменения: новый крупнейший акционер намерен вложиться в модернизацию инфраструктуры и сделать обслуживание пассажиров удобнее. Среди первых задач - улучшение системы продажи билетов, навигации, информационных экранов и условий для пассажиров.
Рижский международный автовокзал вступает в новый этап. Компания RIVARO Holding приобрела 49,99% акций AS Rīgas starptautiskā autoosta и стала ее крупнейшим акционером.
Автовокзал останется на нынешнем месте
Вокруг территории Рижского автовокзала уже давно пересекаются сразу несколько крупных городских проектов. Рядом находятся Центральный рынок, железнодорожный узел и инфраструктура Rail Baltica, а совсем неподалеку начинается исторический центр Риги. Поэтому вопрос о будущем этой территории значительно шире, чем просто реконструкция здания автовокзала.
В RIVARO Holding прямо заявляют: на данном этапе компания не планирует сносить существующий автовокзал или менять его назначение. Вместо этого ставка сделана на постепенное развитие уже имеющейся инфраструктуры.
Это означает, что пассажирам не стоит ожидать появления на месте автовокзала какого-либо нового объекта - по крайней мере, в ближайшей перспективе.
Что пассажиры должны заметить в первую очередь
Новый акционер обещает начать с изменений, которые непосредственно затронут повседневное пользование автовокзалом.
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В числе приоритетов - обновление билетных систем, цифровых сервисов и информационных экранов. Особое внимание планируется уделить информации о платформах и изменениях в расписании.
Задача, судя по заявлению компании, достаточно практичная: пассажир должен быстрее купить билет, без лишних поисков понять, откуда отправляется его автобус, и проще сориентироваться при пересадке.
"Для автовокзала с более чем шестидесятилетней историей обновление - стратегическая необходимость", - говорит член правления SIA RIVARO Holding Василий Сердюков.
При этом он подчеркивает, что долгосрочное развитие территории невозможно рассматривать отдельно от других транспортных проектов Риги. Речь идет прежде всего о Rail Baltica, железнодорожном узле, Центральном рынке и историческом центре города. Поэтому решения такого масштаба, по мнению нового акционера, должны приниматься согласованно с другими заинтересованными сторонами.
А что будет с ценами на билеты?
Здесь новый акционер сразу обозначает границы своего влияния. RIVARO Holding не определяет стоимость билетов на автобусные маршруты. Тарифы на региональные перевозки устанавливает государство, а цены на международные рейсы определяют сами перевозчики.
Поэтому приобретение крупной доли автовокзала само по себе не означает ни повышения, ни снижения стоимости проезда.
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"Вокзал получает доход, когда он удобен, доступен для пассажиров и востребован. Именно в этом наш интерес", - объясняет Сердюков.