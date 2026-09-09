Дореформировались! Что говорят руководители школ после шокирующих результатов успеваемости учащихся
Грамотность чтения латвийских школьников за последние десять лет существенно ухудшилась, причем снижение наблюдается и в других областях знаний. Примечательно, что результаты ухудшились у поколения, которое столкнулось с несколькими реформами системы образования, сообщает "360TV Ziņas".
Знания латвийских школьников за последние десять лет существенно ухудшились. Об этом свидетельствуют результаты исследования Организации экономического сотрудничества и развития (OECD). В исследовании 15-летние школьники выполняли задания по математике, естественным наукам и чтению, а также задания в цифровой среде.
В естественных науках средний результат латвийских школьников составил 468 баллов, что ниже среднего показателя стран OECD. По сравнению с 2022 годом результат снизился. Ухудшились и результаты по математике - до 460 баллов. При этом этот показатель близок к среднему уровню стран OECD.
Однако наибольшую обеспокоенность вызывает уровень чтения. Именно здесь падение оказалось самым значительным - результат составил 430 баллов. Снижение результатов по чтению в Латвии оказалось крупнейшим среди всех стран OECD. Кроме того, 41% школьников не достигают минимального уровня навыков.
"Да, снижение достижений наблюдается везде, во всех областях. Как я уже упоминала, если сравнивать с 2022 годом, для Латвии оно является самым значительным", - отмечает руководитель исследования в Латвии Рита Киселева.
Исследовательница указывает, что одной из причин такой тенденции может быть проведение реформ. Эти 15-летние школьники за девять лет обучения столкнулись с тремя существенными реформами - изменением содержания образования, изменениями системы экзаменов и переходом на обучение только на латышском языке.
"Нам, взрослым, уже трудно это понять, а школьникам тем более. Если каждый учебный год приносит свои изменения, это слишком много. Сейчас просто необходимо сделать все возможное, чтобы процесс внедрения стал проще и стабильнее", - продолжает Киселева.
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Тем временем министр образования назвала результаты шокирующими. По ее мнению, новые реформы не нужны, однако следует установить четкие результаты, которых необходимо достичь в каждом классе.
"Мы не можем предоставлять такую большую гибкость в отношении достигаемых результатов. Если мы точно не говорим, чего необходимо достичь, педагог тоже может по-разному это интерпретировать, и в итоге результаты также будут разными", - заявила министр образования и науки от Национального объединения Илзе Индриксоне.
Из данных также следует, что значительно хуже с чтением справляются школьники, которые дома не говорят на латышском языке. Директор бывшей школы для национальных меньшинств - Рижской основной школы №75 - признает, что результаты ее не удивили.
По ее словам, навык чтения является основой для изучения любого предмета. Поэтому все учителя должны уделять внимание его развитию. Однако проблемой остаются бесконечные реформы и нехватка времени.
"Каждый год со стороны государства появляется какое-то изменение, которое теперь нужно внедрять. Мне кажется, все это просто нужно остановить и дать время реализовать то, что уже придумано. Идеи сами по себе неплохие, но нужно время", - говорит директор Рижской основной школы №75 Рамина Скуя.
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Она также признает, что помощники педагогов по-прежнему являются редкостью в школах. По мнению директора, помощники должны стать нормой, поскольку в настоящее время одному учителю уже невозможно за 40 минут реализовать все изменения, которые государство хочет видеть в системе образования.
В исследовании приняли участие 268 школ и почти 7000 школьников.