Дореформировались! Что говорят директора школ после шокирующих результатов тестов учащихся

"Каждый год со стороны государства появляется какое-то изменение, которое теперь нужно внедрять. Мне кажется, все это просто нужно остановить и дать время реализовать то, что уже придумано. Идеи сами по себе неплохие, но нужно время", - говорит директор Рижской основной школы №75 Рамина Скуя.