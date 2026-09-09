Lux Express обвиняет Автотранспортную дирекцию в создании препятствий для новых рейсов
В условиях, когда системе регионального общественного транспорта остро не хватает финансирования, а государство ищет дополнительные миллионы на сохранение действующей маршрутной сети, подход Автотранспортной дирекции (ATD) фактически ограничивает возможности частных перевозчиков выполнять рейсы на коммерческой основе, без государственных дотаций. Об этом заявляет Lux Express.
Lux Express 1 июня подал заявку на открытие коммерческих перевозок по маршрутам Рига - Валмиера и Рига - Валка. Хотя Совет общественного транспорта одобрил перевод обоих маршрутов на коммерческие принципы, установленные ATD временные интервалы, по оценке компании, не позволяют составить расписание, которое отвечало бы пассажирскому спросу и было экономически жизнеспособным.
Поэтому при нынешних условиях Lux Express отзывает заявку. При этом компания готова начать коммерческие перевозки по маршруту Рига - Валмиера - Валка, как только будет найдено решение, позволяющее выполнять рейсы в нужное пассажирам время.
"На бумаге путь для коммерческих рейсов открыт, но на практике им оставили лишь узкий коридор, в котором невозможно создать полноценную услугу для пассажиров. Если государству не хватает денег, нельзя одновременно отказываться от возможности сэкономить. Возможность выполнять часть рейсов на коммерческой основе, не требуя от государства покрытия расходов на перевозки, следует использовать, а не сохранять любой ценой прежнее расписание дотируемых рейсов. Мы предлагаем решение, от которого выиграли бы все: у пассажиров было бы больше удобных возможностей для поездок, а государственное финансирование можно было бы направить на маршруты и рейсы, где без поддержки общественный транспорт обеспечить невозможно", - подчеркивает член правления Lux Express Latvia Алдис Кибенс.
Для коммерческих рейсов не нашлось места в расписании
Предложенное Lux Express отправление из Валмиеры в Ригу в 08:20 не согласовали, хотя на момент подачи заявки ближайшие дотируемые рейсы отправлялись в 07:40 и 09:10. Более того, после подачи заявки в этом же временном промежутке появился новый оплачиваемый государством рейс в 08:45.
Читайте продолжение после рекламы
В свою очередь, из Риги в Валмиеру во второй половине дня в течение всего 45 минут отправляются три дотируемых автобуса: в 16:05, 16:35 и 16:50. Lux Express предлагала коммерческий рейс в 16:45, который, по оценке компании, мог бы заменить как минимум два из них.
Еще один пример - отправление в 11:45 из Риги одновременно дотируемого автобуса в Валмиеру и поезда в Валгу, который также проходит через Валмиеру.
Нехватка денег требует пересмотра системы перевозок
Необходимость пересмотреть нынешний подход государства особенно актуальна на фоне дефицита финансирования регионального общественного транспорта. Расчеты ATD показывают, что в 2026 году дополнительно необходимы 9,8 млн евро, а с 2027 года базовое бюджетное финансирование следует увеличить еще на 15 млн евро в год.
Ситуация с финансированием требует более широкого взгляда на региональные перевозки. Нужно оценивать не только отдельные маршруты и рейсы, но и то, как в общей системе дополняют друг друга поезда, дотируемые автобусы и коммерческие рейсы.
Там, где перевозки можно обеспечить на коммерческой основе, появляется возможность пересмотреть количество и время отправления дотируемых рейсов. Ограниченные бюджетные средства при этом можно направить туда, где без государственной поддержки общественный транспорт работать не сможет.
Читайте продолжение после рекламы
"Чтобы реализовать такой подход на практике, потребуется и политическая воля для пересмотра нынешней модели региональных перевозок. И у нынешнего, и у следующего министра сообщения есть возможность развивать систему, в которой государственный заказ и коммерческие перевозки не конкурируют за место в расписании, а дополняют друг друга. Выиграли бы пассажиры, которые получили бы более удобные возможности для поездок, и государство, которое могло бы направить бюджетные средства туда, где они действительно необходимы", - говорит Алдис Кибенс.
Опыт Лиепаи и Вентспилса показывает, что расписание можно изменить
Коммерческие маршруты стали частью региональной автобусной сети Латвии еще в 2021 году, однако единой стратегии их развития до сих пор нет. Подготовленную в этом году стратегию развития коммерческих маршрутов ATD также пока не приняла, указав на несоответствия техническому заданию.
Выбранный ATD подход к валмиерскому направлению отличается от прежней практики на маршрутах Рига - Лиепая и Рига - Вентспилс, где с появлением коммерческих рейсов пересматривалось и предложение дотируемых государством перевозок.
По мнению Lux Express, это показывает, что выход коммерческих перевозчиков на рынок можно совместить с пересмотром государственного заказа, сохранив дотируемые рейсы там, где они действительно необходимы.
Договор на обслуживание части маршрутной сети "Валмиера, Валка, Смилтене" также предусматривает возможность сократить запланированный пробег до 15%. Таким образом, уже действующие условия договора позволяют адаптировать государственный заказ к фактическому спросу и изменениям маршрутной сети.