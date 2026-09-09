Lux Express обвиняет Автотранспортную дирекцию в создании препятствий для новых рейсов

"На бумаге путь для коммерческих рейсов открыт, но на практике им оставили лишь узкий коридор, в котором невозможно создать полноценную услугу для пассажиров. Если государству не хватает денег, нельзя одновременно отказываться от возможности сэкономить. Возможность выполнять часть рейсов на коммерческой основе, не требуя от государства покрытия расходов на перевозки, следует использовать, а не сохранять любой ценой прежнее расписание дотируемых рейсов. Мы предлагаем решение, от которого выиграли бы все: у пассажиров было бы больше удобных возможностей для поездок, а государственное финансирование можно было бы направить на маршруты и рейсы, где без поддержки общественный транспорт обеспечить невозможно", - подчеркивает член правления Lux Express Latvia Алдис Кибенс.