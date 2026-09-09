"Время возвращаться домой". в Германии прозвучал четкий сигнал для украинских мужчин призывного возраста
Германия готова помочь Украине установить, какие мужчины призывного возраста находятся на ее территории, используя данные о регистрации и социальных пособиях. Глава немецкого МИД считает, что они должны вернуться на родину.
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что украинские мужчины призывного возраста, которые сейчас живут в Германии, должны вернуться на родину. Он отметил, что немецкие власти готовы помочь Киеву установить личности этих мужчин, используя данные о социальных пособиях, регистрации или разрешениях на проживание.
"В конце концов, мы знаем, кто здесь живет, кто, например, получает социальные пособия, кто зарегистрирован и у кого есть разрешение на проживание", - сказал министр.
Вадефуль также заявил, что Украине следует закупать больше оружия у немецких производителей. По его словам, статус Германии как крупнейшего сторонника Киева дает ей право рассчитывать на заказы для немецких предприятий оборонной промышленности.
Вадефуль подчеркнул, что Германия продолжит поддерживать Украину в ее защите от России. "Но я должен объяснять это и немецким налогоплательщикам, и меньшее, что можно сделать, - обеспечить участие немецкой оборонной промышленности во всех закупках", - сказал он.
"В настоящее время мы не полностью удовлетворены объемом заказов, которые поступают в Германию", - отметил министр.