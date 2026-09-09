"Время возвращаться домой". в Германии прозвучал четкий сигнал для украинских мужчин призывного возраста

Вадефуль подчеркнул, что Германия продолжит поддерживать Украину в ее защите от России. "Но я должен объяснять это и немецким налогоплательщикам, и меньшее, что можно сделать, - обеспечить участие немецкой оборонной промышленности во всех закупках", - сказал он.