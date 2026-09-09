В Латвии погода испортится уже в четверг, но в выходные местами выглянет солнце

Четверг будет значительно прохладнее среды: и ночью, и днем температура составит +12...+18 градусов. Временами будет идти дождь, местами возможны ливни с грозами. В западной и центральной частях страны днем порывы юго-западного ветра усилятся до 11-16 метров в секунду, а на побережье Южного Курземе - до 20 метров в секунду.