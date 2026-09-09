За теплой средой в Латвию придут прохлада и порывистый ветер.
В Латвии
Сегодня 12:11
В Латвии погода испортится уже в четверг, но в выходные местами выглянет солнце
В конце этой недели в Латвии ожидается умеренно теплая погода, во многих местах пройдут кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.
Четверг будет значительно прохладнее среды: и ночью, и днем температура составит +12...+18 градусов. Временами будет идти дождь, местами возможны ливни с грозами. В западной и центральной частях страны днем порывы юго-западного ветра усилятся до 11-16 метров в секунду, а на побережье Южного Курземе - до 20 метров в секунду.
В пятницу и субботу временами будет выглядывать солнце, местами пройдут кратковременные дожди. Воскресенье может оказаться более дождливым. При умеренном ветре западных направлений максимальная температура воздуха составит +15...+20 градусов. Ночами местами похолодает до +6...+8 градусов.
Согласно текущим прогнозам, на следующей неделе резких колебаний температуры не ожидается, временами возможны дожди.