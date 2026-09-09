"Это мое личное дело": после скандала с утечкой данных экс-глава CSDD разделил имущество с супругой

В Министерстве сообщения Латвии сообщили, что в вопросе компенсаций клиентам CSDD, чьи данные были получены из информационной системы дирекции, решающим будет решение Государственной инспекции данных, которая установит ответственность CSDD за несоблюдение требований Общего регламента по защите данных. В соответствии с регламентом физическое лицо может получить компенсацию, если будет установлено, что CSDD не выполнила предусмотренные законодательством обязанности и в результате этого нарушения человеку был причинен ущерб.