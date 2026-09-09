"Это мое личное дело": после скандала с утечкой данных экс-глава CSDD разделил имущество с супругой
После крупнейшей утечки данных CSDD бывший глава дирекции Айвар Аксенокс оформил с супругой раздельность имущества. Сам он категорически отрицает связь решения с возможными компенсациями и просит не вмешиваться в его личную жизнь.
После скандала с масштабной утечкой данных Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) ушедший в отставку Айвар Аксенокс и его супруга Илзе зарегистрировали "раздельность всего имущества", свидетельствует официальное объявление в Latvijas Vēstnesis.
"Это действительно мое личное дело с женой, и оно никоим образом не связано ни с какой моей предыдущей работой или событиями", - заявил Аксенокс телеканалу TV3. "Это исключительно частный вопрос, и я не вижу, почему должен что-либо комментировать общественности".
На вопрос, не может ли это быть связано с разговорами о возможном взыскании компенсации, он ответил: "Мне надоели эти спекуляции. Я точно знаю, что моей вины нет ни в малейшей степени, и надеюсь, что когда-нибудь господин [премьер-министр Андрис] Кулбергc извинится передо мной".
Аксенокс попросил "не вмешиваться в его личную жизнь".
Как сообщалось ранее, в результате кибератаки на CSDD в начале августа хакерами были получены персональные данные 1,2 миллиона человек и около 200 000 юридических лиц. Были похищены данные о платежах, совершенных в дирекции за последние 18 лет.
После призывов ряда должностных лиц решение уйти в отставку приняли как правление CSDD, так и совет.
TV3 сообщает, что около 20 000 человек уже обратились в CSDD за компенсацией. Однако представитель учреждения Мартиньш Мальмейстерс заявил, что говорить о порядке выплаты компенсаций пока преждевременно, и призвал не направлять в CSDD подобные запросы.
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В Министерстве сообщения Латвии сообщили, что в вопросе компенсаций клиентам CSDD, чьи данные были получены из информационной системы дирекции, решающим будет решение Государственной инспекции данных, которая установит ответственность CSDD за несоблюдение требований Общего регламента по защите данных. В соответствии с регламентом физическое лицо может получить компенсацию, если будет установлено, что CSDD не выполнила предусмотренные законодательством обязанности и в результате этого нарушения человеку был причинен ущерб.
В министерстве подчеркивают, что сейчас требовать компенсацию преждевременно, а клиенты будут проинформированы о дальнейших шагах.
Как сообщалось ранее, в прошлом году зарплата Аксенокса снизилась на 3,2% - до 121 634 евро, свидетельствует представленная в Службу государственных доходов декларация должностного лица о доходах за 2025 год. В 2024 году Аксенокс получил за работу в CSDD зарплату в размере 125 604 евро.