"Увидела цену и поняла, что поездки не будет". Водители возмущены - цена топлива в Латвии превысила 2 евро за литр

Некоторых новые цены уже заставили пересмотреть свои планы. "Вчера составила план поездки на машине. Сегодня увидела цену на топливо и поняла, что поездки не будет", - написала Агнесе. Другие прогнозируют, что на двух евро рост не остановится. "Будет 2,5", - считает один из комментаторов, а кто-то допускает еще более значительный рост. Что подтверждает и руководитель Латвийской ассоциации торговцев топливом Иева Лигере. В ближайшее время снижения или стабилизации цен ждать не стоит - топливо может подорожать еще примерно на 10 центов за литр, заявила она в программе "Rīta panorāma".