"Увидела цену и поняла, что поездки не будет". Водители возмущены - цена топлива в Латвии превысила 2 евро за литр
Водители в Латвии вновь получили неприятный сюрприз - цены на топливо снова резко выросли. На некоторых АЗС во вторник стоимость литра превысила отметку в 2 евро. Стремительный рост цен не остался незамеченным и в социальных сетях.
Автомобилисты делились фотографиями цен на автозаправках, а также возмущением, иронией и опасениями по поводу того, насколько высоко они еще могут подняться.
Один из пользователей платформы X во вторник написал, что на АЗС Neste в Риге и Мадоне дизельное топливо стоило 2,047-2,067 евро за литр, тогда как в Сигулде и окрестностях цена пока оставалась ниже двух евро - около 1,987 евро за литр.
Своими наблюдениями поделились и другие водители. "Да, проезжал там в шесть. Потерпел до Neste на Краста", - написал один из автомобилистов. Другая пользовательница, увидев цены, заметила: "Тогда и мой 98-й будет примерно столько же".
Некоторых новые цены уже заставили пересмотреть свои планы. "Вчера составила план поездки на машине. Сегодня увидела цену на топливо и поняла, что поездки не будет", - написала Агнесе. Другие прогнозируют, что на двух евро рост не остановится. "Будет 2,5", - считает один из комментаторов, а кто-то допускает еще более значительный рост. Что подтверждает и руководитель Латвийской ассоциации торговцев топливом Иева Лигере. В ближайшее время снижения или стабилизации цен ждать не стоит - топливо может подорожать еще примерно на 10 центов за литр, заявила она в программе "Rīta panorāma".
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Впрочем, не все воспринимают скачок цен столь драматично. Один из пользователей пишет, что разницу между 1,80 и двумя евро за литр практически не ощущает, тогда как другие отмечают, что в пересчете на месяц подорожание может означать дополнительные расходы в несколько десятков евро.
Во многих комментариях преобладает ирония. "Чем выше цена топлива, тем больше желание быть изобретательным, чтобы выжить", - пишет Андрис. Илзе с сарказмом отмечает: "Сегодня утром, когда увидела табло на АЗС, мой уровень патриотизма вырос как минимум втрое! За всю свою водительскую карьеру я еще не видела 2,07 евро за бензин!"
Критика достается и правительству, и продавцам топлива. Некоторые комментаторы спрашивают, почему после возвращения цен выше двух евро политическая реакция уже не такая громкая, как прежде. Ина напоминает в социальных сетях, что в период предыдущего приближения цен к отметке в два евро обсуждались снижение акциза и другие механизмы сдерживания цен. "Где реакция, где обещанная правительством готовность действовать, если цены снова вырастут?" - спрашивает она, подчеркивая, что подорожание топлива затрагивает не только автомобилистов, но впоследствии отражается и на стоимости транспорта, продуктов, товаров и услуг.
Другие пытаются сравнивать цены с ситуацией за рубежом. В комментариях упоминается, что в Польше в некоторых местах дизель стоит около 1,75 евро за литр, в Швеции - примерно 1,80-1,85 евро, а в Норвегии цена может превышать 2,30 евро. Один из автомобилистов из Нидерландов пишет, что в Венло видел цену около 2,50 евро, а на автомагистрали - даже 2,79 евро за литр.
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Пока одни призывают правительство действовать и опасаются дальнейшего роста цен, другие указывают, что Латвия не может в одиночку влиять на колебания мирового энергетического рынка.
Министр экономики Виктор Валайнис, ранее комментируя рост цен на топливо, заявил, что следует вернуться к разработанному Министерством экономики механизму сверхприбыли - солидарному платежу для продавцов топлива.
По словам министра, правительство ранее было предупреждено о рисках, связанных с ростом цен на топливо, а Министерство экономики предложило несколько решений, однако они не получили необходимой политической поддержки. Валайнис отметил, что подорожание дизельного топлива увеличивает расходы на транспорт, производство, сельское хозяйство и другие отрасли, создавая дополнительное давление на цены товаров и услуг.
Министр считает, что солидарный платеж стал бы инструментом, который позволил бы гарантировать: выгода от сниженного акцизного налога достанется потребителям, а не останется у продавцов топлива.
14 апреля правительство поддержало предложение Министерства экономики ввести для продавцов топлива солидарный платеж в случаях, когда фактическая розничная цена превышает объективно рассчитанную ориентировочную розничную цену более чем на 3%. Предполагалось, что механизм будет действовать до конца 2026 года, а полученные средства направят на укрепление безопасности топливоснабжения.