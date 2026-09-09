Новый поворот в смертельном ДТП в Риге: полиция разыскивает скрывшегося велосипедиста

Теперь Госполиция сообщает новые подробности. По предварительной версии следствия, на левой стороне улицы Августа Деглава, в направлении улицы Ницгалес, один велосипедист столкнулся с другим, ехавшим в том же направлении. Оба упали, а один из них при падении ударился о проезжавший навстречу автобус.