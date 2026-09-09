Новый поворот в смертельном ДТП в Риге: полиция разыскивает скрывшегося велосипедиста
Смертельная авария на улице Августа Деглава в Риге получила неожиданный поворот: погибший от удара об автобус велосипедист, предположительно, оказался жертвой столкновения с другим велосипедистом, который после ДТП скрылся.
Трагическая авария на улице Августа Деглава в Риге оказалась сложнее, чем предполагалось ранее. Полиция установила предварительные обстоятельства происшествия и теперь разыскивает велосипедиста, который, по версии следствия, стал участником столкновения, после чего скрылся с места аварии.
Теперь Госполиция сообщает новые подробности. По предварительной версии следствия, на левой стороне улицы Августа Деглава, в направлении улицы Ницгалес, один велосипедист столкнулся с другим, ехавшим в том же направлении. Оба упали, а один из них при падении ударился о проезжавший навстречу автобус.
Полученные в результате столкновения травмы оказались смертельными - велосипедист погиб на месте происшествия.
При этом второй участник столкновения покинул место аварии. Именно его сейчас разыскивает полиция.
По данным Госполиции, разыскиваемый - мужчина примерно 30 лет, около 175 сантиметров ростом, худощавого телосложения, с бритой головой. В момент происшествия он был одет в шорты и светло-голубую футболку, на голове у него была черная кепка с козырьком.
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Полиция обращается к очевидцам, которые могли видеть момент столкновения или располагают любой другой информацией, способной помочь расследованию. Правоохранители также призывают откликнуться самого велосипедиста, покинувшего место происшествия.
Всех, кто может сообщить что-либо о случившемся, Госполиция просит звонить по телефону 67086661 или 112.