Мужчина в Риге до смерти избил знакомую и откусил часть уха своей сожительнице

В отношении мужчины возбужден уголовный процесс по статье об умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, которое по неосторожности виновного привело к смерти пострадавшей. За такое преступление предусмотрено лишение свободы на срок от трех до 15 лет с конфискацией имущества или без нее, а также пробационный надзор сроком до трех лет или без него.