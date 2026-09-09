Мужчина в Риге до смерти избил знакомую и откусил часть уха своей сожительнице
В августе этого года в садовом домике в Латгальском предместье Риги обнаружили мертвую женщину. Рядом, в другом домике, было совершено нападение на еще одну женщину - ей откусили часть уха.
17 августа Государственная полиция получила вызов в Латгальское предместье Риги в связи с возможным убийством в заброшенном садовом домике. Прибывшие на место сотрудники обнаружили тело женщины 1976 года рождения. В том же домике полиция задержала подозреваемого - мужчину 1992 года рождения.
По предварительной информации, женщина и мужчина вместе с другими людьми распивали спиртные напитки. Между ними возник конфликт, во время которого мужчина избил знакомую. От полученных травм она скончалась.
В ходе расследования полиция установила, что незадолго до этого мужчина напал и на свою сожительницу 1985 года рождения. Во время бытовой ссоры он откусил ей часть уха. После случившегося пострадавшая ушла в другой рижский микрорайон. Там ее нашли полицейские и вызвали медиков.
В отношении мужчины возбужден уголовный процесс по статье об умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, которое по неосторожности виновного привело к смерти пострадавшей. За такое преступление предусмотрено лишение свободы на срок от трех до 15 лет с конфискацией имущества или без нее, а также пробационный надзор сроком до трех лет или без него.
Еще один уголовный процесс начат по статье об умышленном причинении телесного повреждения средней тяжести человеку, с которым подозреваемый состоял в постоянных интимных отношениях или вел общее хозяйство. За это преступление ему может грозить до пяти лет лишения свободы, краткосрочное заключение или пробационный надзор.
Подозреваемый ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления против жизни и здоровья людей, а также за имущественные преступления.
19 августа суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
Государственная полиция напоминает, что человек не считается виновным, пока его вина не доказана в установленном законом порядке.