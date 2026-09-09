Следы пропавших жителей Латвии ведут в Тибет: Китай запросил образцы ДНК
Китайские власти официально подтвердили, что все 33 пропавших без вести гражданина Латвии находились на территории Китая. Информации о том, что путешественники пересекли границу и вернулись в Непал, нет, сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел Латвии.
Таким образом, по версии МИД, во время катастрофических наводнений и оползней в Гималаях жители Латвии, вероятнее всего, находились на тибетской стороне. Китайские власти попросили Латвию прислать образцы ДНК для проведения сравнительного анализа.
Ранее сообщалось, что рядом с пограничным пунктом на китайской стороне были найдены вещи путешественников. Сейчас МИД выясняет, будут ли они сфотографированы и можно ли будет использовать снимки для идентификации.
На этой неделе в Непал также должны прибыть эксперты Красного Креста по ДНК. Ожидается, что они помогут ускорить и упростить сравнение образцов.
Представитель Консульского департамента МИД в Непале Юргис Барканс выясняет, можно ли доставить в Латвию вещи путешественников, оставшиеся в гостиницах. Сначала необходимо определить количество вещей и понять, кому они принадлежат. После этого можно будет договариваться с транспортными компаниями об их доставке.
Родственникам помогают оформить документы
В МИД подчеркнули, что не все родственники получили или полностью поняли информацию о необходимых действиях и формальностях, направленную им на прошлой неделе.
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Близким пропавших отправили подробные разъяснения, подготовленные на основании информации министерств благосостояния, юстиции, образования и науки, а также Латвийского союза самоуправлений.
В среду Министерство юстиции проведет встречу с родственниками, чтобы объяснить порядок дальнейших действий и ответить на вопросы.
МИД призывает обратиться и тех близких, которых пока нет в списке контактных лиц министерства, но которые считают, что должны получать информацию напрямую.
Сейчас особенно важно, чтобы все родственники получили справку о признании путешественников пропавшими без вести. Граждане Латвии объявлены в международный розыск, а этот документ необходим их близким для оформления других формальностей.
Канцелярия президента Латвии также предложила МИД связаться с омбудсменом, который готов консультировать министерство и родственников пропавших. Информация об этой возможности уже направлена семьям.