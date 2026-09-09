Следы пропавших жителей Латвии ведут в Тибет: Китай запросил образцы ДНК

Представитель Консульского департамента МИД в Непале Юргис Барканс выясняет, можно ли доставить в Латвию вещи путешественников, оставшиеся в гостиницах. Сначала необходимо определить количество вещей и понять, кому они принадлежат. После этого можно будет договариваться с транспортными компаниями об их доставке.