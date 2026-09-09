В AKROPOLE Alfa откроется крупнейший в Балтии магазин 4F - первым 50 покупателям вручат подарки

В магазине покупателям будет доступен широкий ассортимент продукции 4F для спорта, досуга и повседневной жизни. Особое место отведено новой походной коллекции и специализированным линиям товаров для бега, тенниса и падела. В ассортимент будет включена также детская одежда размеров от 122 до 164, что позволит выбирать товары для спорта и активного образа жизни всей семье.