В AKROPOLE Alfa откроется крупнейший в Балтии магазин 4F - первым 50 покупателям вручат подарки
В эту пятницу, 11 сентября, в торгово-развлекательном центре AKROPOLE Alfa распахнет двери магазин спортивных товаров 4F нового концепта. За счет площади 541 м2 он станет крупнейшим магазином 4F в странах Балтии и будет предлагать широкий ассортимент спортивной и повседневной одежды, обуви и аксессуаров.
Новый магазин 4F будет работать на втором этаже AKROPOLE Alfa и станет первым в Латвии магазином бренда, открытым в соответствии с его новым концептом розничной торговли. В основу дизайна интерьера, сочетающего разнообразные формы, материалы, световые решения и технологии, положены элементы, которые характерны для архитектуры стадиона.
В магазине покупателям будет доступен широкий ассортимент продукции 4F для спорта, досуга и повседневной жизни. Особое место отведено новой походной коллекции и специализированным линиям товаров для бега, тенниса и падела. В ассортимент будет включена также детская одежда размеров от 122 до 164, что позволит выбирать товары для спорта и активного образа жизни всей семье.
В честь открытия магазина с 11 по 13 сентября за покупки на сумму свыше 25 евро будет предоставляться скидка 20 % на все товары. А для первых 50 покупателей, которые сделают покупки 11 сентября, подготовят специальные подарки от 4F.
В первый уик-энд после открытия посетители смогут принять участие в различных мероприятиях, а самые удачливые участники - получить скидку 60% на покупку стоимостью до 250 евро. В пятницу вечером, а также в субботу и воскресенье музыкальную атмосферу будет создавать диджей.