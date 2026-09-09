ФОТО: необычная мозаика на стене перенесет прохожих в 1945 год - где в Риге увидеть новую работу

"Для меня было важно сохранить уют старой фотографии и одновременно показать ее связь с сегодняшним днем. У многих из нас бабушки и дедушки жили в сельской местности и держали домашних животных. Для людей, которые сегодня уже стали взрослыми, это часть детских воспоминаний", - рассказывает автор работы Ирина Кричало.