ФОТО: необычная мозаика на стене перенесет прохожих в 1945 год - где в Риге увидеть новую работу
На Саркандаугаве, на улице Симаня, 3C, появилось новое произведение уличного искусства, в котором объединены две техники - мозаика и настенная живопись.
Одна из главных транспортных и промышленных артерий Саркандаугавы - Ганибу дамбис. Само ее название напоминает о временах, когда на этой территории находились городские пастбища Риги. В основу новой работы легла фотография 1945 года, на которой запечатлено хозяйство семьи Калниньш на Саркандаугаве на фоне промышленных зданий.
Фигурки овец, коров и лошадей выполнены в технике мозаики. Принять участие в их создании могли все желающие во время открытых мастерских.
"Для меня было важно сохранить уют старой фотографии и одновременно показать ее связь с сегодняшним днем. У многих из нас бабушки и дедушки жили в сельской местности и держали домашних животных. Для людей, которые сегодня уже стали взрослыми, это часть детских воспоминаний", - рассказывает автор работы Ирина Кричало.
По ее словам, для произведения была выбрана стилистика ретрофотографии и соответствующая цветовая гамма, чтобы зрители могли мысленно вернуться к истории своей семьи и своим корням.
В работе объединены стеклянная мозаика и роспись фасада. Мозаичные фигуры животных созданы в виде отдельных съемных панелей, благодаря чему возникает легкий 3D-эффект.
Для них использовано высококачественное мозаичное стекло Murvi, изготовленное из натуральных материалов в соответствии со старинными традициями венецианской мозаики. Поверхность стекла напоминает карамель, а отражения света создают ощущение, будто изображенные животные слегка движутся.
По словам создателей, это произведение может быть единственной в Латвии и, возможно, во всей Балтии крупноформатной работой такого типа, размещенной в общественном пространстве.