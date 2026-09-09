Работники приезжают, а налоги проходят мимо Латвии: Госконтроль раскритиковал систему

По прогнозам Министерства экономики, к 2040 году численность трудоспособного населения Латвии может сократиться примерно на 9,4%. Возможности существенно увеличить предложение местной рабочей силы при этом ограничены. Однако в стране не определено, в каких отраслях и профессиях будет ощущаться наибольшая нехватка работников. Не установлено и то, из каких стран их следует привлекать. В Латвии нет двусторонних миграционных соглашений, специальных программ для отдельных государств или упрощенных процедур для их граждан.