Работники приезжают, а налоги проходят мимо Латвии: Госконтроль раскритиковал систему
Латвии все чаще нужны иностранные работники, однако государство до сих пор не определило, кого и в каких отраслях следует привлекать. Разрешения на работу приходится ждать до полугода, работодатели вязнут в бюрократии, а часть выданных документов может использоваться не для работы, а для получения права на проживание в стране, выяснил Государственный контроль.
Государство не знает, каких работников хочет привлекать
По прогнозам Министерства экономики, к 2040 году численность трудоспособного населения Латвии может сократиться примерно на 9,4%. Возможности существенно увеличить предложение местной рабочей силы при этом ограничены. Однако в стране не определено, в каких отраслях и профессиях будет ощущаться наибольшая нехватка работников. Не установлено и то, из каких стран их следует привлекать. В Латвии нет двусторонних миграционных соглашений, специальных программ для отдельных государств или упрощенных процедур для их граждан.
В результате поток иностранных работников формируется преимущественно на основании отдельных запросов работодателей, а не единой государственной политики.
"Латвии не хватает четкой политики в области иностранной рабочей силы, основанной на потребностях рынка труда, данных и оценке рисков. Этот недостаток мы пытаемся компенсировать сложными процедурами, которые одновременно мешают привлечению необходимых работников и создают нежелательные стимулы", - заявил член совета Государственного контроля Гатис Литвинс.
Высококвалифицированных специалистов среди приезжих немного
Хотя в документах государственной политики делается акцент на привлечении высококвалифицированных специалистов, на практике их доля остается небольшой.
С начала 2024 года до середины 2025 года только 14% разрешений на работу были выданы представителям высококвалифицированных профессий. Еще 57% получили работники средней квалификации, а 29% - низкой.
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Около 40% всех разрешений были выданы водителям грузовых автомобилей и тягачей. По мнению ревизоров, это показывает, что реальные потребности рынка труда значительно шире заявленных государством приоритетов.
Оформление документов занимает до шести месяцев
Получение разрешения на работу остается длительным и плохо предсказуемым процессом. Оформление рабочей визы занимает около трех месяцев. Получения вида на жительство для работы при подаче заявления за пределами Латвии приходится ждать в среднем шесть месяцев.
На сроки влияют загруженность латвийских представительств за рубежом, доступность записи для подачи документов и скорость обмена информацией между учреждениями.
Дополнительную бюрократию создает необходимость несколько раз предоставлять одни и те же документы. У участвующих в процессе ведомств нет доступа ко всему объему ранее поданных данных и проведенных проверок. Поэтому одни и те же обстоятельства иногда приходится оценивать повторно.
Дополнительная проверка почти не помогает заполнить вакансии
С 1 января 2025 года для приглашения иностранного работника необходимо получить заключение Государственного агентства занятости. Эта процедура увеличивает срок оформления примерно на две недели. При этом местными работниками удалось заполнить лишь 2,8% вакансий, по которым запрашивалось такое заключение.
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Государственный контроль предлагает рассмотреть более целевые решения. Например, можно освободить от проверки рынка труда отдельные профессии и отрасли, в которых наблюдается устойчивая нехватка сотрудников.
Сезонных работников приходится оформлять заново
Условия привлечения сезонных работников также не всегда соответствуют реальным потребностям бизнеса. В Латвии сезонную рабочую визу можно получить максимум на шесть месяцев, хотя правила Европейского союза позволяют увеличить этот срок до девяти месяцев в течение года.
В сельском хозяйстве и добыче торфа работники нередко требуются дольше шести месяцев. При этом в Латвии нет упрощенной процедуры повторного найма уже проверенного сезонного сотрудника. Если человек возвращается или меняет работодателя, оформление приходится начинать заново.
Не пересматривался и установленный в 2014 году максимальный порог дохода сезонного сельскохозяйственного работника - 3000 евро. Зарплаты с тех пор значительно выросли, поэтому работодателям иногда выгоднее пригласить нового сотрудника, чем продолжать трудовые отношения с уже работающим человеком.
Из-за бюрократии Латвия теряет налоговые поступления
Сложная система побуждает работодателей искать другие способы привлечения работников. В частности, граждан третьих стран направляют в Латвию компании, зарегистрированные в других странах Евросоюза.
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Всего за год количество таких работников увеличилось примерно на 92% - с 972 до 1863 человек.
"Иностранная рабочая сила из Латвии не исчезает. Меняется модель ее привлечения, а латвийский бюджет не получает налоги на рабочую силу", - отметил Гатис Литвинс.
По расчетам Государственного контроля, из-за краткосрочного направления работников из других стран ЕС латвийский бюджет в 2025 году мог недополучить около пяти миллионов евро.
Разрешение на работу может использоваться ради проживания в Латвии
Ревизоры также обнаружили признаки того, что некоторые люди могут использовать разрешение на работу как упрощенный способ получить право на проживание в стране. При проверке 60 дел в 12 случаях выяснилось, что иностранец через принадлежащую ему или связанным лицам компанию приглашал на работу самого себя либо членов своей семьи.
Государственный контроль выявил 160 предприятий, в которых гражданин третьей страны одновременно являлся работником и истинным выгодоприобретателем. В 50 компаниях такой человек был единственным сотрудником.
Сейчас родственники иностранного работника могут присоединиться к нему сразу после выдачи вида на жительство. Таким образом, право на проживание получают еще до того, как становится понятно, действительно ли человек начал работать и намерен оставаться в Латвии.
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После выдачи разрешений контроль ослабевает
Государственные учреждения недостаточно используют уже имеющиеся данные, чтобы проверить, действительно ли иностранец приступил к работе у пригласившего его работодателя.
В изученных Государственным контролем компаниях в 18% случаев после выдачи разрешения трудовые отношения так и не были зарегистрированы. Еще в 61% случаев, когда человек уже прекратил работать, разрешение не аннулировали в течение месяца.
Важную роль в выявлении сомнительных заявлений играют собеседования в латвийских посольствах. Информация, полученная во время таких интервью, стала причиной 48% отказов в рабочих визах и 44% отказов в выдаче видов на жительство в проверенной выборке.
На собеседованиях обнаруживались расхождения между поданными документами и реальными знаниями человека о будущей работе или проживании в Латвии. Государственный контроль предупреждает, что сокращение числа таких интервью после запуска миграционного портала может ослабить проверку заявителей.
Систему обещают изменить к 2030 году
Государственный контроль направил министерствам внутренних дел, иностранных дел и экономики шесть рекомендаций. Предполагается, что их выполнение позволит к 2030 году привести привлечение иностранной рабочей силы в соответствие с потребностями рынка труда, сократить сроки оформления документов и усилить контроль за использованием выданных разрешений.