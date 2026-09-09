Эксперт: "В ближайшее время топливо подорожает еще примерно на 10 центов за литр"
В начале сентября цены на топливо в Латвии вновь превысили два евро за литр. В ближайшее время их снижения или стабилизации ждать не стоит - топливо может подорожать еще примерно на 10 центов за литр, заявила в программе "Rīta panorāma" руководитель Латвийской ассоциации торговцев топливом Иева Лигере.
На некоторых рижских АЗС бензин 95-й марки уже стоит около двух евро за литр, а дизельное топливо - от 2,05 до 2,10 евро.
По словам Лигере, розничные цены в Латвии связаны с индексом Platts, который быстро растет на фоне событий на Ближнем Востоке. На стоимость топлива также влияют подорожание нефти и перебои с поставками, сообщает LSM.lv.
"В ближайшее время топливо подорожает еще примерно на 10 центов за литр", - прогнозирует Лигере.
Она добавила, что быстрого и существенного снижения цен не ожидается. При этом точно определить, когда стоимость топлива стабилизируется, пока невозможно.
В Литве дизельное топливо сейчас стоит от 2,14 до 2,24 евро за литр, а в Эстонии - от 1,97 до 2,07 евро.
По данным LETA, за минувшую неделю топливо подорожало в Риге и Вильнюсе, а в Таллине цены снизились. К концу недели среди столиц стран Балтии бензин и дизельное топливо дороже всего стоили в Риге.
Цена автогаза в Риге выросла на 8,3%, до 0,915 евро за литр. В Таллине он стоил 0,968 евро, а в Вильнюсе - 0,809 евро за литр.