В Риге временами будет выглядывать солнце, небольшой дождь ожидается только утром.
В Латвии
Сегодня 09:00
Сентябрь удивит летней погодой - сегодня в Латвии ожидается до +26 градусов
В среду в Латвии будет тепло, однако в некоторых районах пройдут кратковременные дожди. Воздух прогреется до +26 градусов.
Днем солнце будет сменяться облаками, в западных и центральных районах ожидается кратковременный дождь. Сохранится слабый или умеренный ветер южных направлений. Температура воздуха составит +21...+26 градусов, местами на побережье будет немного прохладнее.
В Риге временами будет выглядывать солнце, небольшой дождь ожидается только утром. Слабый или умеренный ветер продолжит дуть с юга. Воздух прогреется до +24...+26 градусов.