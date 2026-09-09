Сентябрь удивит летней погодой - сегодня в Латвии ожидается до +26 градусов
Фото: flickr/rigasdome
В Риге временами будет выглядывать солнце, небольшой дождь ожидается только утром.
В Латвии

Сентябрь удивит летней погодой - сегодня в Латвии ожидается до +26 градусов

Отдел новостей

Otkrito.lv

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В среду в Латвии будет тепло, однако в некоторых районах пройдут кратковременные дожди. Воздух прогреется до +26 градусов.

Днем солнце будет сменяться облаками, в западных и центральных районах ожидается кратковременный дождь. Сохранится слабый или умеренный ветер южных направлений. Температура воздуха составит +21...+26 градусов, местами на побережье будет немного прохладнее.

В Риге временами будет выглядывать солнце, небольшой дождь ожидается только утром. Слабый или умеренный ветер продолжит дуть с юга. Воздух прогреется до +24...+26 градусов.

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