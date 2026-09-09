Четыре вызова полиции за одну неделю - что происходит в одном из домов в Кенгарагсе

Об еще одной семейной ссоре журналисты "Degpunktā" узнали в соседнем подъезде. Местная жительница рассказала, что вызвала полицию из-за пьяного мужа, который не давал ей и ребенку спать. Однако вместо одного экипажа на место прибыли сразу три. "Я вызвала полицию только для того, чтобы они приехали, забрали мужа, который не дает мне и ребенку спать, и уехали. Но полицейские простояли здесь до полуночи. Почему они не могли сразу предложить ему пройти проверку на алкоголь, увезти его и уехать? Я не понимаю, зачем они провели здесь столько часов и почему потребовались три патруля, если не было ни физического насилия, ни скандала, ни агрессии", - рассказала женщина.