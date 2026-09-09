Четыре вызова полиции за одну неделю - что происходит в одном из домов в Кенгарагсе
Бытовые конфликты в одном из многоквартирных домов Кенгарагса в последнее время требуют постоянного вмешательства полиции. Только за одну неделю стражи порядка четыре раза приезжали в дом на улице Икшкилес из-за различных ссор.
Один из вызовов, судя по рассказу местной жительницы, был связан с угрозами. Женщина услышала разговор соседа с сотрудником Государственной полиции.
"Я только услышала из окна, как он угрожал: если встретит эту женщину, то убьет ее", - рассказала жительница дома.
Что именно произошло в подъезде, полиция не комментирует. Вероятнее всего, речь шла о бытовом конфликте. Как выяснилось, в последнее время правоохранителям приходится приезжать в этот дом довольно часто.
Об еще одной семейной ссоре журналисты "Degpunktā" узнали в соседнем подъезде. Местная жительница рассказала, что вызвала полицию из-за пьяного мужа, который не давал ей и ребенку спать. Однако вместо одного экипажа на место прибыли сразу три. "Я вызвала полицию только для того, чтобы они приехали, забрали мужа, который не дает мне и ребенку спать, и уехали. Но полицейские простояли здесь до полуночи. Почему они не могли сразу предложить ему пройти проверку на алкоголь, увезти его и уехать? Я не понимаю, зачем они провели здесь столько часов и почему потребовались три патруля, если не было ни физического насилия, ни скандала, ни агрессии", - рассказала женщина.
По ее словам, ребенка пришлось отвезти к бабушке, после чего полицейские доставили в участок обоих супругов.
"Нас обоих увезли, а потом высадили, как собак, на другом конце Кенгарагса. Мне пришлось добираться домой пешком. Если он был неадекватен, почему полиция уехала и оставила меня рядом с ним?" - возмущается женщина.
Из ее рассказа действия полицейских кажутся странными. Однако в полиции заявили, что сотрудники действовали в соответствии с правилами. Как выяснилось, в состоянии алкогольного опьянения находился не только отец, но и мать ребенка. Обоих привлекли к административной ответственности за присмотр за ребенком в состоянии опьянения, поэтому в участок пришлось отправиться обоим родителям.
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Эти происшествия завершились мирно, однако иногда бытовые конфликты приводят к трагическим последствиям. Если из соседней квартиры доносятся угрожающие крики или другие тревожные звуки, безопаснее сообщить об этом экстренным службам.