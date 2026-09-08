Удар был такой силы, что у грузовика оторвало бак: подробности аварии на Таллинском шоссе

Дежурный оперативного отдела Видземского регионального управления Райвис Индриксонс сообщил, что автомобиль, которым управлял гражданин Эстонии, врезался в мусоровоз, после чего тот опрокинулся. Произошла утечка газа, на котором работал двигатель грузового автомобиля. Обоих водителей доставили в Видземскую больницу. Они находились в сознании, однако получили множественные травмы.