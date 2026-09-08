Удар был такой силы, что у грузовика оторвало бак: подробности аварии на Таллинском шоссе
Во вторник на Таллинском шоссе неподалеку от Салацгривы столкнулись два грузовика. Движение на этом участке оказалось заблокировано на несколько часов. По предварительной информации, один из водителей по пока не установленной причине не заметил остановившийся на обочине мусоровоз и, не затормозив, врезался в него сзади.
Авария произошла незадолго до 12:00. Столкнулись фура, перевозившая стекло и металл, и мусоровоз. На месте происшествия работали оперативные службы.
Дежурный оперативного отдела Видземского регионального управления Райвис Индриксонс сообщил, что автомобиль, которым управлял гражданин Эстонии, врезался в мусоровоз, после чего тот опрокинулся. Произошла утечка газа, на котором работал двигатель грузового автомобиля. Обоих водителей доставили в Видземскую больницу. Они находились в сознании, однако получили множественные травмы.
В результате столкновения у одного из грузовиков оторвало топливный бак, и горючее разлилось по дороге. Его удалось собрать с помощью абсорбента.
Пассажир мусоровоза не пострадал. Он рассказал полиции об обстоятельствах происшествия. По всей видимости, мужчина успел выйти из автомобиля, чтобы выполнить рабочие обязанности, прежде чем фура врезалась в заднюю часть мусоровоза.
Позже движение удалось восстановить по одной полосе. Однако в сторону Риги и Эстонии образовались пробки длиной в несколько километров.