Бордоские доги принадлежали семье погибшего ребенка, участвовали в собачьих выставках и были родом из питомника Sandevito. На сайте питомника была опубликована фотография этих догов вместе с маленькими детьми.
В Латвии
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Четыре дога в Бабите растерзали девочку: самые громкие случаи нападения собак на людей в Латвии
Нападения собак на людей в Латвии не редкость, однако некоторые случаи были особенно жестокими и потрясли все общество. За эти годы люди получали тяжелые травмы, а в некоторых случаях все заканчивалось трагически - погибали как дети, так и взрослые.
Вспоминаем самые громкие нападения собак в Латвии, которые в свое время оказались в центре внимания СМИ.