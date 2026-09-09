"Все хотят в Испанию и Италию": Латвия проигрывает борьбу за иностранных студентов
Латвия хочет привлекать иностранных студентов, но конкурировать с Испанией и Италией ей практически невозможно. Журналист Ансис Богустовс предупреждает: изменение миграционной политики может ударить не только по вузам, но и по их финансированию.
Выступая в программе "Preses klubs" на TV24, Богустовс рассказал, что неоднократно участвовал в мероприятиях, посвященных привлечению иностранных студентов в Латвию в рамках программы Erasmus. По его словам, результаты таких обсуждений не слишком обнадеживают. Он отметил, что среди европейских студентов Латвия находится на последнем месте в списке стран, куда они хотели бы отправиться на учебу.
При этом Богустовс с иронией отнесся к заявлениям о том, что привлечение иностранных студентов якобы является одной из историй успеха латвийского высшего образования. "Конечно!" - отреагировал он на такое утверждение, предположив, что подобные заявления могут быть частью пиара. По мнению журналиста, Латвии необходимо реалистично оценивать свои конкурентные возможности. Особенно если речь идет о странах с более теплым климатом и привлекательными для молодежи условиями жизни.
"Все хотят ехать учиться в Испанию и Италию. Почему мы решили, что немецкие девушки не захотят учиться в Испании, хотя там тепло, там классно, там сангрия, там, ну, не знаю, пляж, не нужно платить за отопление", - сказал Богустовс.
Поэтому, считает он, Латвии следует конкурировать не с помощью попыток повторить предложения крупнейших европейских университетов, а за счет собственных преимуществ.
"Единственное, с чем мы можем пытаться конкурировать, - это наши уникальные программы. И в нескольких смыслах у нас есть уникальные учебные программы и уникальные научно-исследовательские центры", - отметил журналист.
По его словам, именно в таких узких и специализированных направлениях небольшая страна может быть привлекательной для иностранных студентов. "Мы не можем так, как Сорбонна, которая может все", - сказал Богустовс, сравнивая возможности Латвии с одним из крупнейших университетов Франции.
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Однако вопрос иностранных студентов для Латвии связан не только с престижем университетов или их международной узнаваемостью. Иностранные учащиеся обеспечивают вузам значительный финансовый поток, поэтому изменение государственной политики может иметь прямые экономические последствия.
Богустовс признал, что государство вправе исходя из миграционной политики ограничивать приток студентов из определенных стран. В качестве примера он привел Индию, отметив, что политические аргументы в пользу таких ограничений ему понятны. Но, по его мнению, нельзя принимать подобные решения, не оценивая их последствия для системы высшего образования.
"Если целью было политически запретить, скажем, индийцам приезжать учиться в Латвию, тогда, конечно, нужно учитывать, что в Латвии придется сокращать количество университетов", - заявил он.
Журналист подчеркнул, что за годы привлечения иностранных студентов Латвия уже вложила значительные средства в развитие этого направления. Эти инвестиции помогли отдельным латвийским вузам стать более узнаваемыми на международном уровне.
В качестве примера он упомянул Рижский университет имени Страдиня, который получил высокие позиции в немецких рейтингах медицинских вузов. Поэтому Богустов считает ошибочным разрушать уже созданную систему ради решения других политических задач. "У министерства много других дел, с которыми оно не справляется, и оно еще и это сейчас испортит", - сказал он.
По его мнению, прежде чем менять политику привлечения иностранных студентов, государству необходимо честно ответить на вопрос, чего оно хочет добиться: ограничить миграцию или сохранить конкурентоспособную и финансово устойчивую систему высшего образования. Эти цели, считает Богустов, нельзя рассматривать отдельно друг от друга.