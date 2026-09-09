"Все хотят в Испанию и Италию": Латвия проигрывает борьбу за иностранных студентов

При этом Богустовс с иронией отнесся к заявлениям о том, что привлечение иностранных студентов якобы является одной из историй успеха латвийского высшего образования. "Конечно!" - отреагировал он на такое утверждение, предположив, что подобные заявления могут быть частью пиара. По мнению журналиста, Латвии необходимо реалистично оценивать свои конкурентные возможности. Особенно если речь идет о странах с более теплым климатом и привлекательными для молодежи условиями жизни.