Латвия отправит в Непал помощь - 6000 одеял и 50 касок
Разрушительное стихийное бедствие в Непале и Тибете унесло жизни более 1300 человек, более 5000 тысяч числятся пропавшими без вести. Латвия присоединяется к международной помощи пострадавшим.
Принятое во вторник правительством решение предусматривает, что Государственная пожарно-спасательная служба в сотрудничестве с Государственным агентством обеспечения подготовит груз гуманитарной помощи - 3000 одеял и 50 касок для спасательных работ с фонариками из ресурсов государственных материальных резервов.
В свою очередь Служба неотложной медицинской помощи подготовит 3000 одеял из ресурсов государственных материальных резервов.
Уже сообщалось, что Латвия планирует внести 100 000 евро в специально созданный фонд, чтобы помочь жителям Непала в смягчении последствий наводнения, о чем свидетельствуют документы, подготовленные для рассмотрения в правительстве Министерством иностранных дел.
Деньги планируется внести в специально созданный фонд премьер-министра Непала по ликвидации последствий катастроф, направив их из средств на непредвиденные случаи.
Кроме того, Латвия планирует отправить в Непал мобильные морозильные камеры для транспортировки останков погибших в стихийном бедствии, а также комплекты и материалы для ДНК-тестирования, сообщила во вторник агентству ЛЕТА советница министра внутренних дел Яниса Домбравы Мария Луизе Ратниеце.
26 августа обрушение ледника вызвало селевой поток, причинивший обширные разрушения в Непале и Китае. По последним данным, в результате разрушительного наводнения в Непале и Тибете погибли не менее 1 399 человек, еще более 5 400 числятся пропавшими без вести.
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Вблизи эпицентра происшествия находились и две группы латвийских туристов. Министерству иностранных дел известно, что трое жителей Латвии, находившихся в тот момент в регионе, не пострадали, а 33 человека в настоящее время считаются пропавшими без вести.