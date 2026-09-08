Латвия отправит в Непал помощь - 6000 одеял и 50 касок

26 августа обрушение ледника вызвало селевой поток, причинивший обширные разрушения в Непале и Китае. По последним данным, в результате разрушительного наводнения в Непале и Тибете погибли не менее 1 399 человек, еще более 5 400 числятся пропавшими без вести.