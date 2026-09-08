Латвия отправит в Непал помощь - 6000 одеял и 50 касок
Фото: AFP/Scanpix
По данным на 8 сентября, в результате разрушительного наводнения в Непале и Тибете погибли не менее 1 399 человек, еще более 5 400 числятся пропавшими без вести.
В Латвии

Латвия отправит в Непал помощь - 6000 одеял и 50 касок

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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Разрушительное стихийное бедствие в Непале и Тибете унесло жизни более 1300 человек, более 5000 тысяч числятся пропавшими без вести. Латвия присоединяется к международной помощи пострадавшим.

Принятое во вторник правительством решение предусматривает, что Государственная пожарно-спасательная служба в сотрудничестве с Государственным агентством обеспечения подготовит груз гуманитарной помощи - 3000 одеял и 50 касок для спасательных работ с фонариками из ресурсов государственных материальных резервов.

В свою очередь Служба неотложной медицинской помощи подготовит 3000 одеял из ресурсов государственных материальных резервов.

Уже сообщалось, что Латвия планирует внести 100 000 евро в специально созданный фонд, чтобы помочь жителям Непала в смягчении последствий наводнения, о чем свидетельствуют документы, подготовленные для рассмотрения в правительстве Министерством иностранных дел.

Деньги планируется внести в специально созданный фонд премьер-министра Непала по ликвидации последствий катастроф, направив их из средств на непредвиденные случаи.

Кроме того, Латвия планирует отправить в Непал мобильные морозильные камеры для транспортировки останков погибших в стихийном бедствии, а также комплекты и материалы для ДНК-тестирования, сообщила во вторник агентству ЛЕТА советница министра внутренних дел Яниса Домбравы Мария Луизе Ратниеце.

26 августа обрушение ледника вызвало селевой поток, причинивший обширные разрушения в Непале и Китае. По последним данным, в результате разрушительного наводнения в Непале и Тибете погибли не менее 1 399 человек, еще более 5 400 числятся пропавшими без вести.

Вблизи эпицентра происшествия находились и две группы латвийских туристов. Министерству иностранных дел известно, что трое жителей Латвии, находившихся в тот момент в регионе, не пострадали, а 33 человека в настоящее время считаются пропавшими без вести.

Темы

Служба неотложной медицинской помощиНепалГосударственная пожарно-спасательная служба

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