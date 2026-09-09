Из-за работы в России репутация потенциального покупателя банка Luminor под большим вопросом
Сделка по покупке Luminor может привести в Балтию банк с серьезным "российским следом": Банк Латвии оценивает репутационные риски OTP Bank как повышенные.
20 июля этого года венгерский OTP Bank объявил о подписании соглашения с консорциумом частных инвестиционных фондов под управлением Blackstone и DNB Bank о приобретении Luminor Bank в странах Балтии. По состоянию на прошлую пятницу, 4 сентября, ни эстонский надзорный орган (поскольку Luminor Bank зарегистрирован в этой стране и имеет филиалы в Латвии и Литве), ни Европейский центральный банк (ЕЦБ) (Luminor является одним из крупных системных банков, находящихся под надзором ЕЦБ) еще не получили от OTP Bank ни заявки, ни каких-либо других документов, сообщили в Банке Латвии. Однако в пятницу вечером Банк Латвии получил заявку, которая также была подана в эстонские и литовские органы финансового надзора. Поэтому в настоящее время идет этап предварительной проверки, то есть проводится первоначальная оценка до начала официального процесса.
Говоря о потенциальной сделке между OTP Bank и Luminor Bank, Банк Латвии сообщил Diena, что это пока лишь пожелание, которое будет тщательно рассмотрено регулирующими органами. Однако репутационный риск OTP Bank оценивается как "повышенный" или "высокий", особенно в контексте рынков Балтии и Северной Европы. Основные источники репутационного риска: продолжение и значимые с финансовой точки зрения операции в России; рост операций и прибыли в России в то время, когда ряд других европейских банков сокращают свое присутствие там; значительный дивидендный доход в России; предыдущие действия украинских властей против банка (включение в санкционный список); неоднократные нарушения правил противодействия отмыванию денег; риск того, что сделки группы OTP могут быть восприняты как экономическая поддержка российского режима независимо от их соответствия санкциям.
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Следует отметить, что Служба государственной безопасности Латвии еще в прошлом году обратила внимание латвийских чиновников на выявленные риски, связанные с продолжением деятельности подразделения OTP Bank в России даже после вторжения агрессора в Украину. Почти пятая часть общей прибыли OTP Bank (после уплаты налогов) в 2025 году пришлась на прибыль OTP Bank Russia. В первом полугодии текущего года она превысила одну пятую. Согласно консолидированному отчету компании, активы в России также продолжали расти в этом году. OTP Bank отмечает, что в настоящее время не желает публично или подробно отвечать на вопросы Diena, но планирует обсудить эти вопросы в другое время.