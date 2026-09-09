Из-за работы в России репутация потенциального покупателя банка Luminor под большим вопросом

20 июля этого года венгерский OTP Bank объявил о подписании соглашения с консорциумом частных инвестиционных фондов под управлением Blackstone и DNB Bank о приобретении Luminor Bank в странах Балтии. По состоянию на прошлую пятницу, 4 сентября, ни эстонский надзорный орган (поскольку Luminor Bank зарегистрирован в этой стране и имеет филиалы в Латвии и Литве), ни Европейский центральный банк (ЕЦБ) (Luminor является одним из крупных системных банков, находящихся под надзором ЕЦБ) еще не получили от OTP Bank ни заявки, ни каких-либо других документов, сообщили в Банке Латвии. Однако в пятницу вечером Банк Латвии получил заявку, которая также была подана в эстонские и литовские органы финансового надзора. Поэтому в настоящее время идет этап предварительной проверки, то есть проводится первоначальная оценка до начала официального процесса.